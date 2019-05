Landrat Bernd Lütjen freut sich auf einen spannenden Sommer im Landkreis. (Landkreis)

Der Landkreis Osterholz bietet auch in diesem Sommer eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Sei es mit dem Fahrrad durch die Hammeniederung zu fahren oder in den Wanderschuhen über Wald und Feld zu laufen. Es gibt viel zu sehen. Eine ganz besondere Art unsere wunderschöne Naturlandschaft zu erkunden, stellt das Wasserwandern dar. Die Ihnen vorliegende OHZ LIVE bietet Ihnen hierfür auf den Seiten 10 und 11 passende Anregungen.

OHZlive OHZ live Landkreis Osterholz (LK OHZ)

Aber nicht nur im sportlichen Rahmen lassen sich die warmen Sommermonate genießen. Laue Abende, die uns mit langer Helligkeit beglücken, laden Jung und Alt ein, ihre Freizeit zum beispiel bei einer der zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen zu verbringen. Auch in diesem Jahr wird es in Ritterhude wieder rockig und laut. Zum 14. Mal findet am 15. Juni die Ritterhuder Torfnacht statt. Freuen Sie sich auf zwei echte Rocklegenden auf der Bühne vor dem Hamme Forum. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 5.

Am 2. und 3. August werden auf Gut Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck zudem wieder zwei Tage Blues und Rock gefeiert. Das Gut Sandbeck Open Air erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Blättern Sie doch mal auf Seite 6.

Ein weiteres Highlight hat in diesem Sommer die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck zu bieten. Am Erntefestwochenende werden gleich zwei deutschlandweit bekannte Interpreten erwartet. Am 9. August tritt der deutschsprachige Sänger Wincent Weiss auf die Open Air Bühne und am 10. August nimmt uns die Band PUR mit in ihr „Abenteuerland“. Wo Sie noch Karten für diese beiden Musikerlebnisse bekommen, erfahren Sie auf Seite 6.

Und zum Schluss darf mir noch ein Hinweis erlaubt sein: Den 2. August können Sie sich bereits jetzt im Kalender rot anstreichen. Denn dort findet in der einmaligen Atmosphäre des Diedrichshofes in Worpswede das Eröffnungskonzert des GartenKultur-Musikfestivals des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen e.V. statt. Danach folgen zahlreiche weitere Konzerte im gesamten Landkreis. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 13.

Sie sehen, der Sommer hat wieder viel zu bieten und die OHZ LIVE hilft uns dabei, keine Veranstaltung zu verpassen. Daher mein Tipp: Bereisen Sie weiter die Welt, aber schauen Sie auch einmal, was vielleicht schon eine kleine Reise in die Nachbargemeinde an Charme mit sich bringt. Ich wünsche Ihnen hierbei auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht treffen wir uns ja auf einem der Events. Ich würde mich freuen.



Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.

Herzliche Grüße

Ihr Landrat

Bernd Lütjen