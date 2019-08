Bernd Lütjen radelt durch den Sommer. (Landkreis Osterholz)

August, vom späten Nachmittag bis nach Mitternacht wieder zahlreiche Torfkähne über die Hamme. Insgesamt 19 Torfkähne werden auf 56 Touren zwischen der Ritterhuder Schleuse und dem Gasthof „Zur Kreuzkuhle“ schippern. Die unterschiedlichen Touren mit ein oder zwei Zwischenstopps bieten den Mitfahrenden ein einzigartiges Landschaftserlebnis mit musikalischer Begleitung an Bord. Auch die Skipper werden nicht an „Döntjes ut'n Düvelsmoor“ sparen. Ein Ambiente, in dem man sich einfach wohl fühlt. Kein Wunder also, dass die HammeNacht sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreut und früh ausgebucht ist. Doch keine Sorge: Wer keinen Platz mehr abbekommt, kann trotzdem die Anlegestellen aufsuchen, den herrlichen Anblick bei einer kleinen Erfrischung und leckerem Essen genießen und mit Familie und Freunden ins Gespräch kommen. Mehr über die 17. HammeNacht können Sie auf Seite 12 nachlesen.

Apropos Gespräche: Nicht nur bei der HammeNacht können Sie gesellige Stunden mit Familie und Freunden verbringen. Wenn die Sonne uns mit ihrer wohligen Wärme verwöhnt, ist ein gemeinsamer Ausflug zu einen der Badeseen im Landkreis Osterholz genau das Richtige. Ob Sie sich im Wasser abkühlen oder einfach die Zeit auf dem Handtuch am Strand genießen wollen: Wir haben Ihnen in dieser Ausgabe der OHZ LIVE auf der Seite 11 alle Badesee-Erlebnisse in unserem Kreisgebiet zusammengestellt. Übrigens werden alle offiziellen Badegewässer im Landkreis Osterholz im akkreditierten Wasserlabor des Gesundheitsamtes während der Bade-Saison regelmäßig überprüft. Viele der Badeseen verfügen sogar über eine ausgezeichnete Wasserqualität. Damit steht dem Badevergnügen nichts im Wege!

Ich persönlich verbringe die warmen Monate des Jahres auch gerne auf dem Fahrrad. Dort kann ich abschalten und die wundervolle Landschaft genießen, die bei uns direkt vor der Haustür liegt. Daher haben wir Ihnen natürlich auch in dieser Ausgabe wieder einen Ausflugstipp mit dem Fahrrad mitgebracht. Welche Tour wir Ihnen dieses Mal empfehlen, finden Sie auf den Seiten 11 und 12.

Natürlich gibt es in den Sommermonaten noch viel mehr zu unternehmen und erleben. Freuen Sie sich daher wieder auf prall gefüllte Seiten mit Ideen zur Freizeitgestaltung im Landkreis Osterholz.

Uns allen wünsche ich nun weiterhin einen schönen Sommer mit strahlendem Sonnenschein. Ich freue mich, wenn wir uns begegnen – sei es auf dem Fahrrad, bei der HammeNacht oder bei einem der anderen zahlreichen Sommer-Highlights.

Ihr Landrat

Bernd Lütjen