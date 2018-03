2017 ist zu Ende und wir alle haben in dem Jahr bestimmt Höhen und Tiefen durchlebt. Landauf, landab wurde das abgelaufene Jahr in Neujahrsempfängen resümiert und reflektiert. Und natürlich darauf geschaut, was das Jahr 2018 für uns alle bringt.

Es gibt so viele Herausforderungen, denen wir uns im lokalen, regionalen und globalen Umfeld stellen müssen. Bei allem was wir tun – beruflich oder auch privat – brauchen wir Respekt – die Achtung vor dem Mitmenschen. Und daraus die Erkenntnis, dass wir nur gemeinsam und miteinander in dieser Welt leben können. Das zu ändern schafft aber keiner von uns alleine, sondern wir alle nur gemeinsam! Wir müssen es nur wollen. Lassen Sie uns es gemeinsam machen. Dann ist eine gute Grundlage für ein gutes Jahr 2018 gelegt.

Im Rückblick auf die vergangenen Monate danke ich Ihnen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, dass Sie mir und meinen Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus Ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Danke sage ich auch für die konstruktive, hilfreiche und auch kritische Begleitung unserer Arbeit. Besonders herzlich danke ich den zahlreichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die im Landkreis Oldenburg ehrenamtlich für unser Gemeinwesen tätig sind. Viele engagieren sich uneigennützig in der sozialen Arbeit, bei Feuerwehren und Rettungsdiensten, in Kultur, Sport und Jugendpflege, in den Kirchengemeinden, der Kommunalpolitik und für andere gesellschaftliche Aufgaben. Sie sind eine ganz wichtige Grundlage unserer Gesellschaft. Den politischen Vertreterinnen und Vertretern im Landkreis Oldenburg möchte ich auf diesem Wege für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung für die Kreisverwaltung danken.

Nicht zuletzt gilt mein Dank auch den zahlreichen Sponsoren, Mäzenen und Stiftungen, ohne deren oft sehr großzügige finanzielle Förderung viele Projekte und Veranstaltungen im Kreisgebiet nicht hätten realisiert werden können.

Ich weiß, dass unsere Vereine, Verbände und private Initiativen zu den wertvollsten Potentialen unserer Gemeinden und Städte gehören! Lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität, mit pulsierendem Vereinsleben und vielfältigen öffentlichen Einrichtungen machen den Landkreis Oldenburg zu einem Gemeinwesen, in dem sich die Menschen wohl fühlen!

Herzlichst

Ihr

Carsten Harings

Landrat