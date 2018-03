Im vergangenen Jahr war sie noch nicht einmal nominiert. Diesmal hat Helene Fischer wieder Chancen auf den Echo. Zudem ist sie live auf der Bühne zu sehen. (VOX / Kristian Schuller)

Über ihren Musikpreis Echo behaupten die Deutsche Phono-Akademie und das Kulturinstitut des „Bundesverband Musikindustrie e. V.“ (BVMI) gerne, er sei einer der wichtigsten Musikpreise weltweit. Sogar in einer Reihe mit den Grammys und den Brit Awards soll er stehen. Diese Aussagen sind allerdings recht gewagt, wenn man bedenkt, dass, wie im vergangenen Jahr geschehen, ein zweifacher Echo-Gewinner wie AnnenMayKantereit einer eigenen Preisverleihung lieber fernbleibt. Die Begründung der Gewinner in den Kategorien „Newcomer National“ und „Band Pop National“ war via Facebook so simpel und doch so schallend wie eine Ohrfeige für die Veranstalter. „Keinen Bock auf Echo. Wie spielen lieber Konzerte“, ließen AnnenMayKantereit wissen. Auch die Lust des Publikums hielt sich in Grenzen. Mit der Übertragung des Musikpreises, der 2017 ein Tag nach der eigentlichen Verleihung nur aus der Konserve zu sehen war, bekam VOX nur enttäuschenden Zuschauerzuspruch. Aber aus Fehlern soll man bekanntlich ja lernen. Deshalb wird, wichtigste Neuerung, diesmal lieve gesendet. VOX überträgt am Donnerstag, 12. April, 20.15 Uhr, aus der Messe Berlin.

Insgesamt sahen im vergangenen Jahr im Schnitt nur 1,28 Millionen Zuschauer die Aufzeichnung der Gala. Eine derbe Klatsche! Im Jahr zuvor, wie bis dato gewohnt, live im Ersten, verfolgten noch mehr als drei Millionen Zuschauer den Echo.

Sexy schadet nicht: Rita Ora ist nominiert in der Kategorie "Künstlerin International" und tritt als prominenter Act bei der Echo-Gala auf. (VOX / Phil Poynter)

Da Zahlen nur selten lügen, ändert VOX nun bei seiner zweiten Übertragung der Gala aus der Messe Berlin das Konzept. Der Sender beginnt um 20.15 Uhr mit der geplant rund dreistündigen Ausstrahlung. Die Verantwortlichen räumen allerdings ein, dass durch Werbepausen später eine zeitliche Verschiebung entstehen würde.

Da der Echo seit seiner ersten Vergabe 1992 immer auch mit der Kritik leben musste, er sei vorhersehbar, weil er sich nach den Chartserfolgen richte, wurde im vergangenen Jahr eine Fachjury ins Leben gerufen. Wer die Preise in erneut 22 Kategorien gewinnt, das wird auch in diesem Jahr gleichberechtigt durch den Chartserfolg und das finale Jury-Votum entschieden. Änderungen haben die Veranstalter in der Zusammensetzung der Jury vorgenommen. Die Anzahl der Juroren beispielsweise aus Händlern, Verlegern, Veranstaltern oder Mitarbeitern der Musikindustrie und Medienbranche wurde verringert. Das Fachjury-System wäre 2017 eine Nummer zu kompliziert gedacht gewesen, lautet die Begründung. Statt zuvor mehr als 700 Juroren sind es nun rund 550 Jurymitglieder. Sie erhalten die Shortlists und wählen in geheimer Abstimmung ihren Favoriten (jeweils eine Stimme pro Kategorie). Chartserfolge und Jurystimmen werden addiert und ergeben zusammen das Endergebnis eines Künstler respektive einer Band. Nominiert werden allerdings nach wie vor nur die meistverkauften Tonträger des Jahres.

Als Favorit gehandelt. Ed Sheeran erhielt vier Echo-Nominierungen. (Paul Kane/Getty Images)

So fällt die Vorauswahl beispielsweise beim „Album des Jahres“ auf Helene Fischer, The Kelly Family, Kollegah & Farid Bang, Die Toten Hosen und Ed Sheeran. Chancen auf den „Hit des Jahres“ hat Sheeran mit „Perfect“ und „Shape Of You“ gleich doppelt. Der Brite konnte mit insgesamt vier Nominierungen die meisten für sich verbuchen. Es folgen Bausa und Luis Fonsi mit drei Nominierungen.

Natürlichil lebt eine Musik-Gala auch von Live-Auftritten. Wie im vergangenen Jahr mit unter anderem Udo Lindenberg, den Toten Hosen, Beth Ditto oder Linkin Park können sich diese erneut sehen lassen. Neben Helene Fischer, Jason Derulo, Rita Ora und Liam Payne werden auch Luis Fonsi („Despacito“), Mark Forster mit Gentleman sowie Rea Garvey mit Kool Savas auf der Bühne stehen.

Gewinnt er in der Kategorie "Künstler international": Jason Derulo? (VOX / Drew Dizzy Graham)

VOX selbst begleitet sein erhofftes Show-Highlight bereits in den Tagen zuvor mit einem Rahmenprogramm. Von Montag, 9. April, bis Freitag, 13. April, 15 Uhr, sind selbst die Teilnehmerinnen der „Shopping Queen“ im Echo-Fieber. Ihr Auftrag lautet: „Chartbreaker - Lande mit deinem Outfit auf der Echo-After-Show-Party einen Hit“. Die Gewinnerin erhält nicht nur 1.000 Euro Siegprämie, sondern auch Tickets für die Echo-Verleihung inklusive Aftershowparty.

Auch diese wird der Kölner Sender ab 23 Uhr intensiv mit seinen Kamerateams beackern. Nova Meierhenrich, Nina Bott und Amiaz Habtu berichten knapp 45 Minuten lang von möglichen Gewinnern in Champagnerlaune. Das Trio beendet einen langen Gala-Abend so, wie sie ihn auch beginnen wird. Vor dem eigentlichen Start der Gala-Show melden sich Meierhenrich, Bott und Habtu im Rahmen von „Prominent!“ ab 20 Uhr vom Roten Teppich vor der Messer Berlin.