Nach ihrem Debüt „Unter meiner Haut“ (2013) erschien im Mai 2017 das Album „Doppelleben“.

Melancholischer Chanson, deutscher Pop und orientalische Melodien – Elif zeigt darauf viele ihrer Facetten als Künstlerin und Mensch. Sie singt von der Liebe in all ihren Farben, von der Beziehung zu den Eltern, dem Verliebtsein, vom Kaputtgehen und Neuwerden. Drei Jahre hat die 25-jährige Berlinerin mit türkischen Wurzeln an der Platte geschrieben, hat sich Zeit genommen und viel mit ihrem Musikerkollegen Fayzen gearbeitet.

Live spielte Elif bereits einige Headlinertouren und war Support für Bosse, Ronan Keating und Tim Bendzko. Aktuell ist sie in dem Track „fkngrt“ auf dem neuen Album „tru“ von Cro zu hören.

Elif ist am Donnerstag, 1. März, ab 20 Uhr im Schlachthof zu Gast. Support leistet das Brüderduo Klan aus Berlin.