Seit vielen Jahren steigen die Sängerinnen und Sänger des Chores Liederfreund Sagehorn für ihre alljährliche Fahrradtour auf ihre Räder. Die Gruppe traf sich bei schönem Sommerwetter am Haus von Lotti und Werner Böse. Werner Böse begrüßte die Radler. Dann setzte sich die Fahrradgruppe in Bewegung.

Das erste Ziel war der Oyter See. Am Ufer entlang und durch die Feldmark fuhr die Gruppe dann nach Uphusen. Entlang des Weserdeichs führte der Weg zum Gasthaus Meyer in Bierden. Dort hatten sich schon weitere Mitglieder und Freunde des Chores eingefunden. Lotti und Werner hatten wieder ein leckeres Mittagessen ausgesucht. Monika Mindermann begrüßte alle Anwesenden und wünschte guten Appetit.

Nach der gemütlichen Mittagsrunde machten sich die Radler wieder auf den Weg. Über Embsen und Oyten-Süd wurde das Café Sam in Oyten angesteuert. Auch dort wurden die Radler schon von den übrigen Mitgliedern erwartet. Bei Kaffee und Kuchen saßen alle noch eine Weile gemütlich zusammen.