Das Gesicht des Teams hat sich allerdings im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert – gleich vier Nachwuchsspieler feierten ihr Ligadebüt.

Zu Beginn ging es gegen das Team aus Otterberg um Ligaleiter Olaf Lemmermann, welches mit 6:2 siegreich gestaltet werden konnte. Die Liga-Neulinge Jonathan Plumhoff und Mirko Melsheimer holten im zweiten Herrendoppel direkt den ersten Sieg, während Nick Braschkies und Volker Renken im ersten Herrendoppel unterlagen. Auch unsere debütierenden Nachwuchsdamen Celina Paeper und Leonie Dei konnten an der Seite erfahrener Kräfte Punkte holen. So gewann Celina mit Manuela Rode das Damendoppel, während Leonie Dei mit Simon Plumhoff den Sieg im Mixed holten. In den Einzeln holten Manuela Rode, Mirko Melsheimer und Volker Renken die weiteren Punkte, so dass wir schließlich sechs Punkte auf der Habenseite hatten und die Begegnung klar gewannen.

Anschließend ging es dann gegen Vorjahressieger Cluvenhagen, der eine größere Herausforderung darstellte. Letztlich hatte der TSV Kirchlinteln in der Begegnung keine Chance und konnte meist schon froh sein, wenn es gelang, eine zweistellige Punktzahl in einem Satz zu holen. Am spannendsten verliefen noch das Damendoppel mit Manuela Rode und Leonie Dei und das Mixed mit Manuela Rode und Nick Braschkies. Während das Doppel nach Verlängerung im ersten Satz mit 24:26 und 17:21 im zweiten an die Cluvenhagener ging, konnten Manuela Rode und Nick Braschkies im Mixed nach einem guten Spiel zumindest den Ehrenpunkt zum 1:7 holen.

In der Tabelle liegt das Team damit aktuell auf Platz vier. Weiter geht es in vier Wochen in Bassen gegen die Gastgeber und Favorit Verden. Die Mannschaft konnte dank der Sponsoren erstmalig in einheitlichen Trikots an den Start gehen. In der Kirchlintelner Halle steht am 21. Oktober ab 09.30 Uhr die Kreisklassen-Mannschaft auf dem Platz, während am 16. Dezember ab 10 Uhr die Hobbyliga spielt. Infos unter www.tsv-kirchlinteln.de.