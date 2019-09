Viele Lilienthaler Fachgeschäfte machen beim Heimat shoppen mit. Unter anderem sind Daniel Meyer (links) und Carsten Hennings sowie Katja Meyerdierks dabei. (Klaus Göckeritz)

Lilienthal hat für die Bewohner, aber auch für Auswärtige eine Menge zu bieten. Die Gemeinde an Wörpe und Wümme punktet mit einer guten Infrastruktur, zahl-

reichen sportlichen und kulturellen Angeboten sowie einer attraktiven Naturlandschaft mit einem hohen Freizeitwert. Die Kommune am Rand der Großstadt ist ein gefragter und lebenswerter Wohnort. Mit seinen knapp 20 000 Einwohnern ist Lilienthal aber auch der Standort vieler Unternehmen und eines florierenden Einzelhandels. Insbesondere an den Hauptverkehrsachsen, der Hauptstraße, der Falkenberger, Moorhauser und Trupermoorer Landstraße, reihen sich zahlreiche Fachgeschäfte aneinander. Die meisten davon sind inhabergeführt. Die Straßenbahnlinie 4 der Bremer Straßenbahn AG verbindet die Gemeinde seit 2014 mit der Stadt Bremen und hat ihren vorstädtischen Charakter gefördert. Davon profitieren heute nicht nur die vielen Geschäfte, sondern auch die Kunden. „Wir bieten einen guten Branchenmix und haben kurze Wege. Man findet in Lilienthal

alles Notwendige für das tägliche Leben“, erläutern die Einzelhandelsvertreter von der Initiative Wir an der 4 und Lili-Live. Die Geschäftsdichte und die vielfältigen Angebote machen das Einkaufen zudem attraktiv.

Die heimischen Geschäfte punkten dabei nicht nur mit ihrem Angebot, sondern ebenso mit gutem Service und Kundennähe. Da passt die Aktion Heimat shoppen genau ins Bild. Deshalb beteiligen sich die Lilienthaler Geschäftsleute bereits zum dritten Mal an der Kampagne der Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser- Raum. An den beiden Aktionstagen, 13. und 14. September, sind folgende Geschäfte dabei: Boutique Jacqueline, ITC Intertel, Akora Shop, Sporthaus Lilienthal, Optic Lounge, Ihr Reiseladen, Fotohaus Lilienthal, Juwelier Thiel, Dierling's Einrichtungen, Werkmarkt Rohdenburg, EM Exclusiv Mobil, Tri IT Service, Mobile Point, Haar Spielwaren sowie Tisch und Küche, Platzhirsch, Das Futterhaus, Schnellrestaurant am Markt, Blumen Elsner, Alte Apotheke, Falkenberg Apotheke, Sankt Jürgen Apotheke, Parfümerie & Kosmetik Hansmann, Jeans Laden, Antikes und Kurioses, der Uhrmoker sowie Honda Wellbrock.

Eingeladen sind neben den

Lilienthalern auch Kunden aus der Hansestadt sowie deren Stadtteile wie Schwachhausen, Horn, Oberneuland und Borgfeld.