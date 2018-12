Fahrradtouristen, die aus dem Bremer Blockland kommen und auf niedersächsischem Gebiet in Richtung Lilienthal, Ritterhude oder Worpswede weiterfahren möchten, überqueren beim Gasthaus „Zur Schleuse“ mit dem Boot die Wümme. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Eine bedeutende Voraussetzung hierfür haben die Gemeinde Lilienthal und der Landkreis Osterholz geschaffen, als sie vor rund 20 Jahren ein ausgedehntes und hervorragend ausgeschildertes Radwegenetz ausgewiesen haben.

Beim Melkhus vor dem Hofladen von Dehlwes legen Radwanderer gern eine kleine Pause ein. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Wenn in einer Woche mit den Sommerferien die Haupturlaubszeit beginnt, möchten erfahrungsgemäß auch zahlreiche Radfahrergruppen - und Familien - aus vielen Teilen unserer Republik die Gemeinde Lilienthal mit dem Fahrrad erkunden. Besonders reizvoll sind die Routen entlang der Wörpe und auf dem Wümmedeich. Zum Verschnaufen laden Ruhebänke, Restaurants, Gaststätten und Cafés ein.

Die Gemeinde bietet den Fahrrad- und E-Bikerfreunden auch Radrouten mit thematischen Schwerpunkten, wie zum Beispiel die Kultur, an. Zu nennen sind hier unter anderem die Klosterkirche und das kulturelle Zentrum „Murkens Hof“ in der Klosterstraße, das Heimatmuseum des Heimatvereins in der Feldhäuser Straße 16, das Niedersächsische Kutschenmuseum in Trupe 10 und das Hallenbad in der Straße Zum Schoofmoor 7.

Bei der Gästeinformation im Rathaus in der Klosterstraße 16 erhält man eine Übersicht über die lokalen und regionalen Radrouten und auch das entsprechende Kartenmaterial. Empfohlen werden unter anderem Touren nach Frankenburg, Grasberg, Fischerhude, Worpswede und das Teufelsmoor, zum Rhododendronpark in Bremen und durch das Naturschutzgebiet der Borgfelder Wümmewiesen mit den Feuchtweiden, Tümpeln, Gräben und Stillgewässern. Zudem bieten der ADFC Osterholz und der ADFC Bremen fachlich geführte Touren an.

Wer im Ort die Route über den Mühlendeich bis Kutscher Behrens – Asia Modern wählt, hat die Möglichkeit, von hier aus Sehenswürdigkeiten in den Nachbargemeinden Grasberg und Worpswede zu besichtigen. Im Künstlerdorf Worpswede mit seinen verschiedenen Museen, Galerien und Kunststätten lohnt sich ohnehin ein längerer Aufenthalt.

Wenn sich die Fahrradfreunde von der idyllisch gelegenen Hammehütte Neu Helgoland in Worpswede aus auf eine weitere Fahrt durch die Hammeniederung, vorbei an einem Vogelschutzgebiet, begeben, können sie Natur pur genießen. Zudem können sie von Aussichtstürmen aus den Blick über die weite Landschaft schweifen lassen.

Es gibt hier aber noch ein weiteres Bonbon: Bei einem Stopp bei Neu Helgoland können die Radfahrerinnen und Radfahrer von hier aus eine interessante Fahrt mit den typischen Torfbooten auf der Hamme unternehmen. Dabei erfahren sie auch etwas Geschichtliches über die frühere Torfgewinnung durch die Moorbauern und über die Torfschifffahrt in den Teufelsmoordörfern. In diesen Kähnen finden Gruppen mit bis zu 18 Personen Platz.