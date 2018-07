Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Lilienthaler genießen Ostsee-Freizeit

FR

Die Jugendfreizeit in Heiligenhafen an der Ostsee, organisiert von der Kommunalen Jugendarbeit Lilienthal unter der Leitung von Jürgen Manteufel, ist auch von vielen Sportlern des Lilienthaler Vereins Octagon Sport gerne als Ferienangebot genutzt worden. Bereits zum achten Mal wurde Heiligenhafen angefahren, und mittlerweile fühlen sich die Lilienthaler im Strandhotel direkt am Meer fast heimisch.