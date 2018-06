Finn Freese trat in vier Disziplinen an und wurde zweifacher Bezirksmeister.

Im Weitsprung (4,49 Meter) sowie über 60 Meter Hürden (11,22 Sekunden) war er siegreich. Mit einem vierten Platz im 75-Meter-Lauf (10,62 Sekunden) sowie einem fünften Platz im Kugelstoßen (8,21 Meter) zeigte Finn seine guten Mehrkampfqualitäten. In allen Disziplinen erreichte er persönliche Bestleistungen. Ebenfalls Bezirksmeister wurde Robin Petermann (M 12) in 2:40,83 Minuten im 800-Meter-Lauf.

Achtbar schlugen sich auch Linus Grün (M 12) mit dem vierten Platz und Simon Förstner (M 12) mit dem siebten Platz im 75-Meter-Lauf. Mit einer Zeit von 11,12 Sekunden blieb Linus jedoch knapp eine halbe Sekunde unter seiner diesjährigen Bestzeit von 10,66 Sekunden. Nach dem Wechsel in die ältere Altersklasse ging Simon über die 75-Meter-Distanz (11,68 Sekunden) zum ersten Mal an den Start. Floyd Schnaars (M 14) musste dem warmen Wetter Tribut zollen und blieb in 2:53,75 Minuten leider deutlich unter seiner persönlichen Bestzeit. Im Ziel bedeutete diese Zeit noch Platz fünf.