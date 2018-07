Seniorenbeirat der Gemeinde Lilienthal

Lilienthaler Senioren in Stadskanaal

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Lilienthal ist auf Einladung der Partnerstadt Stadskanaal mit 31 Personen – darunter auch Gäste – per Bus in die Niederlande gefahren. In Borger wurden die Besucher mit Kaffee und Torte herzlich begrüßt.