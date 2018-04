Im Workshop für Kinder wird Vinyl mit Lieblingsmotiven verziert.

Gerne sollten dafür schon geeignete Vorlagen als Schwarz-weiß-Abbildungen mitgebracht werden. Die Anfertigung von Schablonen und das Auftragen auf die Schallplatte soll unter anderem die Konzentration, Ausdauer und Geduld der Kinder stärken und fördert ihre persönliche Entscheidungskraft.

Der Kurs für maximal acht Teilnehmer, erfordert keine Vorkenntnisse, allerdings sollten Arme und Hände mobil sein. Je nach Witterungsbedingungen findet der Kurs draußen auf der Wiese oder drinnen in den Räumen der Kunstschule Achim statt. Sämtliche Materialien wie Sprühdosen mit ungiftigen Farben auf Wasserbasis, Drehteller, Spiel- und Experimentiergegenstände werden bereitgestellt. Teilnehmer dürfen gerne eigene alte Schallplatten zur Gestaltung mitbringen, dies wird aber nicht vorausgesetzt. Die Kinder sollten passende Kleidung oder einen Schutzkittel tragen, denn Farbkleckse sind garantiert. Die Kursgebühr inklusive aller Materialien beträgt 79 Euro. Der Workshop findet am Freitag, 4. Mai, von 16 bis 19 Uhr und am Sonnabend, 5. Mai, von 10 bis 15 Uhr in der Kunstschule Achim im Mittelweg 19 statt.

Natalie A. Peter lehrt Zeichnen.

Sie wollten schon immer zeichnen lernen? Dann ran an die Stifte! Unter Leitung von Natalie A. Peter können Erwachsene die Grundlagen des Zeichnens erlernen. Ob sie einfach nur abschalten und entspannen oder ihre Gedanken und Ideen visuell darstellen und kommunizieren möchten – Zeichnen bietet genau diese Möglichkeit.

Die Teilnehmer lernen verschiedene Materialien und Zeichenmethoden kennen, um das Motiv aufs Papier zu bringen. Die Linie und der Einsatz von Schraffur sind ebenfalls Teil des Kurses. Im Rahmen des Kurses können die Teilnehmer ihren persönlichen Stil entdecken und weiterentwickeln. Für Anfänger ist dies der optimale Kurs, um einen effektiven Einstieg in die Welt des Zeichnens zu finden, aber auch Fortgeschrittene können dabei ihre Fähigkeiten vertiefen. Bitte bringen Sie Bleistifte in den Stärken 2H, HB, 2B, 5B und 8B sowie einen Zeichenblock mit. Der Kurs findet ab Dienstag, 15. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr an fünf hintereinanderfolgenden Terminen in der Kunstschule Achim im Mittelweg 19 statt.

Wer gerne bei einem dieser beiden Angebote mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Ina Rowohlt vom Kunstverein Achim an – unter der Telefonnummer 0 42 02 / 988 47 84 oder auch im Internet unter der Webadresse www.kunstverein-achim.de/kunstschule. Dort stehen auch weitere Informationen.