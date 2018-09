Im Frühjahr hatten noch 5000 Euro für die Sanierung des Daches der Reithalle des RFG Auetal gefehlt – und gemeinsam haben alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in Vegesack und umzu es geschafft: Dank Ihnen können viele Kinder und Jugendliche weiterreiten, das Projekt „Stoppelhopser“ des Vereinsvorsitzenden Jörg Buchholz kann weitergeführt und therapeutisches Reiten für Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen angeboten werden. Der Lions Club Bremen-Lesmona hatte das vierte Bällerennen in Vegesack organisiert, bei dem über 2000 Rennlizenzen zu je zwei Euro verkauft wurden.

Die fehlenden knapp 1000 Euro konnte der Lions Förderverein Bremen-Lesmona durch den Verkaufserlös von gespendeten Büchern auf diversen Büchertischen beisteuern. Auch im nächsten Jahr werden die Bälle in Vegesack rollen – am Samstag, 29. Juni, findet ab 12 Uhr das fünfte Bällerennen in Vegesack statt. Mit dem Erlös wird wieder ein Projekt unterstützt, das Kindern und Jugendlichen vor Ort zugutekommt.