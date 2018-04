2002 war dieser Kalender ins Leben gerufen worden. Jutta Schön vom Lions-Club Hunte-Weser baute ihn als „Mama“ gemeinsam mit den Leos, der Nachwuchsorganisation der Lions, mit Beharrlichkeit und Fleiß auf. Seit einigen Jahren beträgt die Auflage 5000 Stück. Diese wurde 2017 komplett verkauft. An Spenden konnten daraus in diesem Jahr 19 700 Euro an zahlreiche gemeinnützige Organisationen verteilt werden. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue dankte bei dieser Gelegenheit für die Unterstützung der vorgenannten Einrichtungen. Ein ganz großer Dank geht auch an dieser Stelle an die vielen Sponsoren, die es erst möglich machen, diesen Kalender mit all seinen tollen Gewinnen erscheinen zu lassen.