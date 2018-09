Allein die zwei vorhandenen Kühlfahrzeuge zur Einhaltung der Kühlkette erfordern für Unterhaltung und Instandhaltung ständig Geld. Insofern ist jede Spende herzlich willkommen. Die 2000 Euro des Hoyaer Lions Clubs kommen da gerade recht.

Im Rahmen des Übergabegesprächs wurde kurz erläutert, dass die Nienburger Tafel neben der Ausgabestelle in Nienburg auch in Stolzenau und Neustadt und natürlich auch jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr in Hoya für bedürftige Personen bereitsteht. Vieles wird ehrenamtlich bewältigt, aber speziell in Hoya werden für den Donnerstag zur Abwicklung der Warenausgabe noch ehrenamtliche, freiwillige Helfer gesucht. Wer Lust hat, bei der guten Sache behilflich zu sein, sollte sich bei Beate Kiehl melden. Darüber hinaus sind Spenden natürlich immer willkommen. Wer möchte, kann sich auch in den speziell für die Nienburger Tafel gegründeten Förderverein einbringen. Jede Mitgliedschaft hilft.