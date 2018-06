Am Freitag, 29. Juni, wird es in der ersten „Lounge am See“ auf der Anlage des Achimer Golfclubs in Badenermoor ab 18 Uhr tollen Sound von Rike Mey und Chris Kawa live geben. Die beiden Künstler werden mit Gitarre, Saxofon und Gesang das Publikum mit entspannter Musik versorgen. „Wir wollen mit dem neuen Konzept der 'Lounge am See' eine tolle Stimmung aufkommen lassen und unseren Gästen die Chance bieten, abzuschalten, der Musik zu lauschen und einfach das Leben genießen zu können“, freut sich Clubmanager Thomas Schmidt auf das musikalische Ereignis.

Mit Lichterketten auf der Terrasse des Restaurants Wachtelkönig, Liegestühlen auf der Wiese und im Hintergrund den Blick auf den See, der mit leuchtenden Fontänen bespielt wird, können die Besucher die Seele baumeln lassen. Gefreut werden kann sich auch auf die kulinarischen Angebote vom Team des Wachtelkönigs. Nach dem Motto „pay after concert – der Hut geht rum“, ist der Eintritt für das Event frei. Wer möchte, darf aber gerne etwas für die Künstler in den Hut werfen. Mehr unter www.achimergolfclub.de.