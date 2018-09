Oktober in Bremerhaven. In dieser Zeit bekommt das Schiff nicht nur zwei neue Restaurants, sondern werden ein paar Kabinen in Penthouse-Suiten umgebaut, so dass sich die bisherige Anzahl der Passagierkapazität von 922 auf künftig 848 Gäste reduziert. Wie hoch das Auftragsvolumen ist, teilte die Werft nicht mit. Zuletzt wurde das 1995 in Finnland gebaute Fünf-Sterne-Schiff 2014 bei Blohm + Voss umgerüstet. Der Auftrag hatte damals ein Volumen von 18 Millionen Euro.