René Wahrenberg erklärte in seinem Bericht, dass die Ortsfeuerwehr Uphusen 95 Mitglieder umfasse, von denen sich 48 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung, 14 Kameraden in der Altersabteilung, 21 Jugendliche in der Jugend- und 14 Kindern in der Kinderfeuerwehr befinden. Der stellvertretende Kinderfeuerwehrwart Hendrik Isensee berichtete von verschiedenen Maßnahmen, die in der Kinderfeuerwehr getroffen wurden, um einem sinkenden Mitgliederstand entgegenzuwirken. Dazu zählt die Aufnahme einer pädagogischen Fachkraft in das Betreuerteam, wöchentlich stattfindende Dienste und eine erweiterte Öffentlichkeitsarbeit.

Wie auch in der Kinderfeuerwehr, so konnte auch die ehemalige Jugendfeuerwehrwartin Franziska Diercks über ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Jahr berichten. Die Jugendfeuerwehr konnte durch drei Aufnahmen aus der Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr ihren Mitgliederstand halten. Neue Gesichter sind im Jugendbereich aber immer gerne gesehen.

Aus dem Einsatzgeschehen der Aktiven berichtet Ortsbrandmeister René Wahrenberg von 49 Alarmierungen, wozu auch sieben Fehlalarme zählen. 30 Alarmierungen waren Hilfeleistungseinsätze, fünf waren Brandeinsätze und sieben Einsätze fuhren die Uphuser zur nachbarschaftlichen Hilfe. Neben den Einsätzen und den wöchentlichen Übungsdiensten wurden von Mitgliedern der Einsatzabteilung im vergangenen Jahr 13 Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge besucht.

Auf ein Problem der Brandbekämpfer wies der stellvertretende Ortsbrandmeister Tammo Diers hin: Eines der Löschgruppenfahrzeuge weist im Alter von mittlerweile 22 Jahren einige Mängel auf. Zu den größten zählen Beschädigungen durch Rost und die Überladung des Fahrzeuges. Aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges darf dieses nur mit sechs (Staffelbesatzung) anstatt wie vorgesehen mit neun (Gruppenbesatzung) Brandbekämpfern fahren. Auch eine Tragkraftspritze (mobile Pumpe) und der Mehrzweckzug dürfen nicht mehr mit dem Fahrzeug transportiert werden, sondern müssen bei Bedarf in einem separaten Anhänger vom Mannschaftstransportfahrzeug zum Einsatzort gebracht werden. In diesem Jahr soll für das Fahrzeug eine Ersatzbeschaffung ausgeschrieben werden. Auch der CO2-Anhänger weist ein teilweise defektes Ventil auf, sodass bei Benutzung ungewollt Kohlendioxid austreten kann.

Die beiden Ortsbrandmeister bedankten sich bei allen Aktiven für ihre freiwillige Dienstbereitschaft im vergangenen Jahr. An den Dank schlossen sich auch alle Gäste an. Bürgermeister Rainer Ditzfeld und die Feuerwehrausschussvorsitzende Annameta Rippich sprachen insbesondere auch für die bei der Uphuser Wehr geleistete Jugendförderung ihren Dank an diese aus. Stadtbrandmeister Olaf Dykau erklärte in seiner Ansprache, dass der Sturm Xavier allein im Einsatzgebiet der Achimer Wehren für über 400 Einsätze gesorgt habe. Neben der Bereitschaft bei diesen Einsätzen lobte Dykau auch die Hilfe beim Hochwasser des vergangenen Jahres, bei dem zahlreiche Achimer Hilfskräfte im Rahmen der Kreisbereitschaft mitgewirkt hatten.

Die Versammlung wählte Jens Placke zum Gerätewart, Maximilian Radtke zum Schriftwart, Nico Schendel zum Schulklassenbeauftragten sowie Joshua Kastendiek zum Pressewart. Als Jugendfeuerwehrwart setzte Ortsbrandmeister René Wahrenberg Maximilian Ziebe und als dessen Stellvertreter Maximilian Radtke ein. Die beiden waren von den Jugendlichen für diese Ämter vorgeschlagen worden. Gerhard Wahrenberg übernahm das Amt des Seniorenbeauftragten von Johann Bösche.

Geehrt wurden für ihren 40-jährigen Dienst im Feuerlöschwesen der Brandmeister Andreas Turner und der Hauptfeuerwehrmann Claus Stadtlander. Zum Feuerwehrmann befördert wurde Keven Sasse. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Carola Schmidt sowie zum Oberfeuerwehrmann Hendrik Isensee befördert. Außerdem erhielt Steffen Wiesberg die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann. Stadtbrandmeister Olaf Dykau beförderte zudem Oliver Lüßen zum Oberlöschmeister und René Wahrenberg zum Brandmeister.