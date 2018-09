Mit Legosteinen außergewöhnliche Modelle zu bauen, ist ihre Leidenschaft. Nun ist Marit Menninga etwas ganz Besonderes gelungen. Aus mehr als 100 000 Steinen hat sie ein maßstabsgetreues Modell (1:100) aus den original Bauplänen des Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke erschaffen. Henning Scherf, ehemaliger Bremer Bürgermeister und Löwenherz-Botschafter, weiht das Modell aus bunten Steinen am Tag der offenen Tür am Sonnabend, 22. September, um 13.30 Uhr auf dem Gelände des Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke, Siebenhäuser 77, ein. Das in einjähriger Bauzeit entstandene Mini-Kinderhospiz hat beachtliche Ausmaße: Es ist 2,90 Meter lang und 1,30 Meter breit. „In dem Modell gibt es wie bei einem Wimmelbild viel zu entdecken, auch ungewöhnliche Figuren“, freut sich Lego-Expertin Marit Menninga jetzt schon auf den Moment, in dem sie ihre Kreation erstmals in der Öffentlichkeit vorstellt.