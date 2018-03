In einem konkreten Fall hat der Bausparkunde Mitte August vergangenen Jahres eine schriftliche Mitteilung seiner Bausparkasse, der Schwäbisch Hall AG, in die elektronische Postbox „Mein Konto“ erhalten. In diesem Schreiben wurde er aufgefordert, die monatliche Sparrate seines Bausparvertrages auf den Regelsparbeitrag zu erhöhen und einen noch ausstehenden Betrag bis zum 31. Oktober 2017 einzuzahlen. Sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, würde der Vertrag nach Paragraf 2 Absatz 3 der Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge gekündigt werden.

Zu spät zum Reagieren

Gelesen hat er diese Information leider erst Mitte November, als dann auch per Einstellung in die Postbox die Kündigung dieses Vertrages kam. Da war es leider zum Reagieren zu spät. Dieser Bausparkunde zahlt seit Jahren weniger als den Regelsparbeitrag. Daher war ihm nicht bewusst, dass dies mal ein Kündigungsgrund sein könne. Beim Abschluss des Vertrages ist er darauf auch nicht hingewiesen worden.

Die Nutzungsbedingungen dieses Online-Service-Portals besagen, dass Dokumente nicht mehr postalisch, sondern nur noch auf elektronischem Wege zugestellt werden. Durch Einrichtung der Postbox hat er auch diesen Bedingungen zugestimmt, war sich der Tragweite allerdings nicht bewusst. Nun ist er verärgert, denn er wäre der Aufforderung gerne gefolgt und hätte damit die Kündigung seines Vertrages verhindern können.

Wichtige Informationen

Niemals hätte er damit gerechnet, dass so entscheidende und termingebundene Informationen ausschließlich auf elektronischem Wege an ihn übermittelt werden. Bislang wurden nur Werbung sowie jährlich der Kontoauszug in das Postfach gestellt. Daher der dringende Rat, um Ärger mit der Bausparkasse zu vermeiden: Man sollte regelmäßig in bestehende Postfächer schauen.