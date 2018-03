Nach den öffentlich ausgetragenen Zerwürfnissen der vergangenen Wochen und Forderungen aus London, die in Brüssel als inakzeptabel galten, rechneten nicht viele mit einem Vorstoß dieser Art. Doch „die Zeit ist knapp“, rechtfertigte Barnier sein Vorgehen.

Tatsächlich bleiben nur noch sieben Monate, bis die Verhandlungen abgeschlossen sein müssen – bereits im Oktober soll der Ratifizierungsprozess in Gang gesetzt werden: Auf EU-Seite müssen das Europäische Parlament mit einfacher Mehrheit, sowie der Rat, das Gremium der Mitgliedsstaaten, mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. In Großbritannien hat sich das Unterhaus ein Vetorecht gesichert, die Regierung braucht die Rückendeckung des Parlaments. Mit dem Vertragsentwurf will Barnier in den ins Stocken geratenen Verhandlungen „Klarheit schaffen“, er enthalte „keine einzige Überraschung für unsere britischen Partner“.

Eine Einigung über einen Austrittsvertrag ist dennoch alles andere als zum Greifen nahe: Denn während das Papier zwar bisherige Verhandlungsergebnisse aufgreift, wie die Zusage der Downing Street, alle als EU-Mitglied eingegangenen finanziellen Verpflichtungen zu respektieren sowie die Rechte der dort lebenden EU-Bürger nicht zu beschneiden, bleiben nach wie vor „zu viele Differenzen“, wie Barnier attestierte. Die wohl größte Herausforderung bleibt die eigentlich im Grundsatz geklärte Irlandfrage. Im Dezember hatten beide Seiten sich in der Theorie darauf geeinigt, dass das Karfreitagsabkommen, das den Frieden zwischen Irland und Nordirland sichert und die Schaffung neuer Grenzen verhindern soll, erhalten bleiben muss. Doch bislang hat London dafür keine konkreten Lösungen vorgeschlagen.

Drei Möglichkeiten

Nun präsentierte Brüssel seinerseits drei Möglichkeiten. Bis das Vereinigte Königreich keine gangbare Option vorgelegt hat, sollen in Nordirland weiterhin alle EU-Binnenmarktregeln zur Anwendung kommen und der Landesteil vom EU-Zollgericht abgedeckt bleiben – eine „Notfalllösung“, wie Barnier es nannte. Die Alternativen: Innerhalb des Vertrags über die künftigen Beziehungen, der erst ausgehandelt werden kann, wenn Großbritannien Drittstaat ist, eine Vereinbarung für Nordirland zu treffen. Eine Option also, die beim Austritt des Vereinigten Königreichs nicht direkt in Kraft treten könnte. Oder aber London liefert eine eigene Lösung: „Wir freuen uns auf ein entsprechendes Angebot“, betonte Barnier.

Der EU-Entwurf war noch nicht offiziell der Öffentlichkeit präsentiert, da bestimmte auf der Insel bereits eine empörte Theresa May die Schlagzeilen. Die Premierministerin kritisierte heftig den Vorschlag, Nordirland notfalls de facto im gemeinsamen Binnenmarkt und der Zollunion zu belassen, um Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland zu verhindern. May betonte ihren Unmut abermals in der wöchentlichen Fragestunde im Parlament am Mittwochmittag. Der Entwurf bedrohe „die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs“, sagte sie wie schon gegenüber Medien am Abend zuvor, als erste Details des Entwurftextes durchgesickert waren. „Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen.“ Schräg hinter ihr im Parlament saß Außenminister Boris Johnson mit verschränkten Armen und nickte zustimmend. Er gehört zu jenen Brexit-Hardlinern, die unentwegt rote Linien ziehen und auf einen harten Brexit pochen. May betonte, der EU-Entwurf würde den gemeinsamen Markt des Königreichs untergraben, da er eine „zollrechtliche und regulatorische Grenze in der Irischen See schaffen würde“.

Am Freitag hält die angezählte May ihre nächste Brexit-Rede. Die Konservative steht unter Druck der Brexit-Anhänger in ihrer Partei, die auf einen harten EU-Austritt pochen. Wird sie endlich eine konkrete Vorstellung zur künftigen Beziehung zur EU präsentieren? Nicht nur in Brüssel erhoffen sich die Verhandler fast zwei Jahre nach dem Votum mehr Klarheit über die Strategie, wie die Regierungschefin die Briten aus der Gemeinschaft führen will.

Derweil kündigten Schottland und Wales an, sie wollten nach dem Brexit per Gesetz die Kompetenzen der britischen Regierung begrenzen. Vor allem bei der Fischerei und in der Landwirtschaft wollen sich die Regionen vor den Entscheidungen Londons schützen.