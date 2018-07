Für die nächsten Schritte in Deutschland ist weitere Hilfe nötig.

In Stuhr, wie in vielen anderen Gemeinden auch, sind in den letzten Jahren sogenannte Patenschaften entstanden. Jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist oder das Land gut kennt, kümmert sich um eine bestimmte geflüchtete Person beziehungsweise eine Familie. Paten helfen Menschen aus anderen Ländern beim Zurechtfinden im Alltag in Deutschland.

Viele Menschen möchten gern helfen, sind aber unsicher, was auf sie zukommt. Da kommen Fragen auf wie: Wie werde ich überhaupt Pate? Was wird von mir erwartet? Ich habe nur zwei Stunden im Monat Zeit – reicht das? Andererseits fehlt oft den aktiven Paten der Austausch mit anderen.

Dem will nun das Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum (MGH) mit einem monatlichen Paten-Treff begegnen. Das Vorhaben wird von der Gemeinde Stuhr unterstützt.

Zum nächsten Zusammenkommen laden Daniela Gräf, Leiterin des Hauses, und Hussein Moubarak, Mitarbeiter des Fachdienstes Sozialer Service, alle aktiven Paten und Menschen, die Interesse an einer Patenschaft haben, für Donnerstag, 2. August, um 18.30 Uhr ins Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum ein.

Aktiver Austausch

Die Treffen sollen einerseits den Bürgern der Gemeinde den Einstieg in die Flüchtlingshilfe erleichtern und andererseits den aktiven Paten als Plattform dienen, Erfahrungen auszutauschen und Informationen weiterzugeben.

„Denn um eine funktionierende Patenschaft in die Wege zu leiten und dann auch zu erhalten, ist es notwendig, sich mit den Fragen und Sorgen der Paten auseinanderzusetzen“, sagt Moubarak. Er kennt die meisten Flüchtlinge, die nach Stuhr gekommen sind, und unterstützt sie beim Zurechtfinden in ihrem neuen Leben. Gleichzeitig steht er immer für Fragen der ehrenamtlichen Helfer zur Verfügung.

Für den 33-Jährigen, der als Kind aus dem Libanon nach Stuhr kam, ist Eingliederungshilfe für geflüchtete Menschen ein besonderes Anliegen. „Die Willkommenskultur hat gezeigt, welche positive Kraft in dieser Gesellschaft steckt“, fasst er die letzten Jahre in der Gemeinde zusammen. „Das Thema Patenschaft ist vielschichtig! Beim ersten Treffen im MGH geht es darum, was Patenschaft eigentlich bedeutet“, sagt er. Fragen würden – soweit möglich – beantwortet. Für Interessierte an einer Patenschaft bietet Moubarak Erstgespräche an. „Sollten wir bei bestimmten Themen, wie dem Weg durch den ‚Behördendschungel‘ oder den Fallstricken unserer Muttersprache, nicht allein weiterkommen, versuchen wir entsprechende Referenten einzuladen“, ergänzt Daniela Gräf.

Der ehrenamtliche Pate Uwe Ströhemann macht das Thema deutlich. Der 59-jährige Brinkumer hat, wie er es ausdrückt, als Aushilfspate begonnen. Mittlerweile betreue er zwei Familien aus Syrien und Afghanistan. „Paten“, sagt er, „unterstützen Flüchtlinge in allen Fragen des täglichen Lebens.“ Aber Patenschaft sei Hilfe zur Selbsthilfe. Man müsse aufpassen, dass man den Flüchtling nicht entmündige und sich selbst dabei überfordere.

„Wie viel Zeit in eine solche Patenschaft investiert wird, entscheiden sowohl Paten als auch die Menschen, die von ihnen betreut werden, selbst. Auch schon zwei Stunden im Monat helfen. Es ist wie in einem Sportverein: Mit den einen mag ich nur Fußball spielen, mit anderen gehe ich noch etwas trinken und mit manchen freunde ich mich richtig an.“

Eine besondere Herausforderung war für ihn anfangs der Stapel von Anträgen. Das Amtsdeutsch ist selbst für im Lande Geborene oft wie eine Fremdsprache. Welche Dokumente müssen wo vorgelegt werden? Welche Behörde ist zuständig? Wo findet der nächste passende B2-Kurs statt? Und was ist eigentlich ein B2-Kurs?

Integration kann gelingen

„Der Paten-Treff kann helfen, wichtige Ansprechpartner in Behörden und Institutionen in Erfahrung zu bringen.“ Ein besonderes Highlight ist für Ströhemann, wenn die Integration gelingt. Einer der von ihm betreuten Flüchtlinge übernimmt mittlerweile Ehrenämter in Stuhr, macht Praktika in Bremen und beginnt im Herbst sein Studium. „Und eins ist dabei sicher“, weiß Moubarak, „ein Pate muss nicht alle Probleme alleine lösen!“

Die Patentreffs für aktive und potenzielle Paten finden jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 statt. Der nächste Termin ist Donnerstag, 2. August um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.