Phyllis Petersen und Tobias Hellmich heißen die Sieger der 24. Lemwerder Open. Sie setzten sich beim traditionellen Saisonabschlussturnier des Lemwerder TV durch. Über 30 Tennis-Enthusiasten unterschiedlicher Altersklassen und Spielstärken waren der Einladung von Abteilungsleiter Holger von Lübken gefolgt. Er freute sich über die Teilnehmerzahl. „Wir haben nur begrenzt Werbung gemacht. Umso schöner, dass sich so viele den Tag freihalten konnten.“ Gespielt wurde Doppel, pro Partie 30 Minuten. Die Partner wurden gelost. So spielte Jung mit Alt, Anfänger mit Altem Hasen.

„Bei den Lemwerder Open steht nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern das sportliche Miteinander.“ Es wurde gelacht, geflachst und gutes Tennis gespielt. Nicht zuletzt ein Verdienst der Jugendarbeit im Verein. „Wir haben einen großen Zulauf an jungen Tennisfans“, so von Lübken zu den wachsenden Mitgliederzahlen der Tennissparte. „Die Kids ließen manch einen Senior ordentlich laufen.“ Für die Sieger gab es Pokale und Medaillen, für alle ein großes Buffetessen. In geselliger Runde ließen die LTVler die Saison ausklingen. Von Lübkens Blick richtete sich schon auf die Jubiläumsveranstaltung 2019. „Zum 25. wollen wir zeigen: Tennis im LTV boomt.“