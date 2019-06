Luise Bähr ist seit dem 23. Juni 40 Jahre alt. Ihr innigster Wunsch: "Gesundheit, Frohsinn und ein Glas selbstgemachte Erdbeermarmelade." (Christian Marquardt / Getty Images)

Was kann man sich zu seinem runden Geburtstag nur wünschen? Für Schauspielerin Luise Bähr ist die Sache klar: „Gesundheit, Frohsinn und ein Glas selbstgemachte Erdbeermarmelade“, antwortet sie im Interview. Der „Bergretter“-Star wurde vor ein paar Tagen 40 Jahre alt. Ein Alter, bei dem man schon die ein oder andere Lebensweisheit verinnerlicht hat, wie auch Luise Bähr: „Meine Mutter sagte immer: 'Hör auf dich zu drehen und die Welt dreht sich um Dich'. Recht hat sie.“

Mit diesem Motto fährt die Schauspielerin bisher recht gut, denn an ihrem Leben ändern will sie nichts. „Sonst wäre ich jetzt nicht an dem Punkt in meinem Leben, den ich ganz wundervoll finde“, erklärte sie im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender Heimatkanal. Aktuell hat es ihr die „Bergretter-Familie“ angetan. Besonders reizen sie dabei „die sportlichen Herausforderungen, die sie zu meistern hat“, bekannte sie hinsichtlich ihrer Rolle der abenteuerlustigen Bergretterin Katharina Strasser. „Sei es am Helitau zu fliegen, Abgründe und Steilhänge zu bezwingen oder eiskalte Wasserfälle zu durchschwimmen.“

Auf Heimatkanal ist Luise Bähr aktuell als Katharina Strasser in "Die Bergretter" zu sehen (freitags, 20.15 Uhr). Neben ihr spielen (von links): Robert Lohr, Sebastian Ströbel, Markus Brandl und Mirko Lang. (ZDF / Thomas Schumann)

Auch privat verbringt die 40-Jährige ihre Zeit gerne in den Bergen. „Im Sommer wird gewandert, geklettert, auch Paragliding steht auf dem Programm. Im Winter wird der Rodel ausgepackt, gesnowboardet, und gerade habe ich das Tourengehen für mich entdeckt. Die Berge sind zu jeder Jahreszeit eine Wucht und mein sportliches Eldorado. Gleichzeitig sind sie Ruhepol und Kraftspender“, schwärmt sie.

Seit 2014 spielt Luise Bähr die Rolle der Katharina Strasser in der ZDF- und ORF-Serie „Die Bergretter“. Aktuell strahlt der Heimatkanal jeden Freitag, 20.15 Uhr, die Episoden der sechsten Staffel aus. Für Serien-Fans dürfte das Gesicht von Luise Bähr nicht unbekannt sein: Ihre ersten Filmerfahrungen machte sie 1998 am Set von „Marienhof“, später wirkte sie acht Jahre lang bei „Der Landarzt“ mit. Bekanntheit erlangte sie als begabte Köchin und Hauptdarstellerin Hanna Sommer in der Telenovela „Hanna - Folge deinem Herzen“ (2010). Daneben spielte sie Rollen in Verfilmungen von „Inga Lindström“, „Rosamunde Pilcher“, „Das Traumschiff“ oder „Katie Fforde“.

Besonders bekannt wurde Luise Bähr an der Seite von Simon Böer durch die ZDF-Telenovela "Hanna - Folge deinem Herzen". (ZDF / Jens-E. Tukiendorf)

Zehn Jahre „Die Bergretter“ - und es geht noch weiter

Seit 2009 geht es für „die Bergretter“ rund um Tobias Herbrechter (Markus Brandl), Toni Stössel (Stephan Zinner, seit 2010 Martin Klempnow) und Markus Kofler (Sebastian Ströbel), der seit 2014 dabei ist, im ZDF zu gefährlichen und spannenden Rettungseinsätzen in den Bergen. Inzwischen ist die bereits elfte Staffel von „Die Bergretter“ in Arbeit, die bis Oktober gedreht und voraussichtlich im Herbst dieses Jahres gesendet wird. Der Cast bleibt derselbe, mit einer Ausnahme: Markus Brandl, der die Rolle des Bergretters Tobias Herbrechter spielte, verließ die Serie und wird nun ersetzt durch Ferdinand Seebacher.