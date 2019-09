Alles nur PR?

Luke Mockridge: „Nichts als Respekt“ für Andrea Kiewel

Der Komiker hat mit einem absurden Auftritt für einen Aufreger im Fernsehen gesorgt. Warum er das gemacht hat, will er in seiner neuen Sat.1-Show am Freitag aufklären.