Im Jahre 1066 fertiggestellt: Die Westkrypta im Bremer Dom.

So habe es sich im frühen 11. Jahrhundert zugetragen, notiert der Biograf Adam Storck. Der Erzbischof, während der Schandtat auf Missionsreise, beeilte sich, auf den Fundamenten ein neues Gotteshaus zu errichten. Dessen Fertigstellung erlebte er nicht mehr. Sein Nachfolger, macht- und prunkliebend, wollte in großer Eile die Kathedrale vollenden. Rücksichtslos ließ er die von seinem Vorgänger begonnene Schutzmauer und einen Festungsturm abbrechen, um Steine für den Kirchenbau zu gewinnen.

Diese Geschichte klingt irgendwie märchenhaft, folgt aber in Grundzügen der frühen Baugeschichte des Bremer Doms. Jedenfalls so, wie sie Adam Storck in seinem 700-Seiten- Wälzer über Bremen wiedergibt. In dem Werk von 1822 schmückt der Autor seine Schilderung mit biedermeierlichen Sprachbildern aus. Storck nutzte die damals verfügbaren Dokumente und Überlieferungen.

Der Bremer Dom, so wie ihn heute die Hansestädter und ihre Gäste kennen.

Prüft man heutige Quellen, treten die handelnden Figuren aus dem geschichtlichen Nebel als reale Personen hervor. Der Brandstifter ist nicht belegt, wohl aber der große Kirchenbrand von 1041. Erzbischof Bezelin (1035 – 1043) begann mit dem Wiederaufbau des Doms und der Schutzmauern. Sein Nachfolger, Erzbischof Adalbert, Pfalzgraf von Sachsen (1043 – 1072) war mit der DNA eines machtbesessenen Politikers ausgestattet. Ihm lag daran, seine Kathedrale schnell und prachtvoll zu vollenden. Bedenkenlos nutzte auch er die von seinem Vorgänger begonnene Befestigungsmauer und den Schutzturm als Steinbruch, um Baumaterial für den Dom zu gewinnen. Nach sieben Jahren waren der Hauptaltar und eine Krypta vollendet. Danach fehlte das Geld. Adalberts häufige Abwesenheit ließ den Dombau stocken. Als Begleiter und Berater von König Heinrich III. reiste der Erzbischof durch Italien, Ungarn und andere Gegenden des Reiches. Für das hohe Ansehen des Bremer Kirchenfürsten sprach der Vorschlag des Königs, Adalbert zum Papst zu küren. Doch dieser lehnte ab.

Aber zurück zum Autor Storck: Die Spuren führen nach Lesum, einem Besitz der Billunger Grafen. Storck schreibt: „Die nach dem Brande wieder erworbenen Kostbarkeiten des Doms wurden durch Adalbert selbst verschleudert, theils um dem König sich geneigt zu zeigen, theils um Lustdirnen und Günstlinge zu beschenken. Goldene Krüge und Kelche, von Edelsteinen schimmernd Vieles was die Gräfin Emma geschenkt, wurde zerschlagen, um es zu Geld zu machen. Der fromme Goldschmied, der die Heiligtümer zerbrechen sollte, glaubte bei jedem Schlage des Hammers die klagende Stimme eines Kindes zu hören.“ Hier vermischt der Schreiber Sagenhaftes und fragwürdige Dokumente zu einer für damalige Leser anrührenden Story.

Häufig bezieht sich Storck auf den Kleriker und Chronisten Adam von Bremen. Viele Details sind in Adams Chronik des Erzstiftes Hamburg–Bremen zu finden. Ein Problem dabei: Das Original von Adams Kirchengeschichte ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Dafür existieren 22 verschiedene, teils abweichende Abschriften, die älteste aus dem Jahr 1100. Ein Dilemma, das viele frühmittelalterliche Dokumente betrifft.

Fest steht, dass Adalbert nur selten in Bremen weilte. Sein Chronist Adam von Bremen missbilligt diesen Umstand, wie er auch dessen Streben nach Besitz tadelt. Seine Nähe zum König nutzte Erzbischof Adalbert rücksichtslos aus. Durch königliche Schenkungen erhielt er die Grafschaften Stade und Friesland, dazu Grafschaften im Emsland, den Königsbann im Stedingerland und im Wigmodigau. Auch die 700 Hufen umfassende Grundherrschaft Lesum nahm er als Schenkung in Besitz. Dazu kamen noch Einkünfte aus den wohlhabenden Klöstern Corvey und Lorsch.

Adalbert vermehrte seinen Besitz und herrschte darüber wie ein Herzog. Solcherart Machtstreben verschaffte ihm zahlreiche und mächtige Feinde. Mit Lesum verband ihn ein besonderes Ereignis: Gräfin Emma von Lesum war bereits 1038 gestorben. Lesum fiel an die Krone zurück, wurde aber durch Schenkung dem Erzbistum Bremen zugeschlagen. Im Jahr 1047 kam Adalbert mit König Heinrich III. nach Lesum. Dabei soll ein Attentat des Billungers Thiemar auf den König durch die Wachsamkeit Adalberts vereitelt worden sein.

Eine starke Allianz von Erzbischöfen und Fürsten stellte sich 1066 gegen Adalbert und den jungen König Heinrich IV., der sich daraufhin von Adalbert als Berater trennen musste. Viele der vom Erzbischof erworbenen Besitzungen und Rechte gingen in dieser Zeit verloren. Damit versiegten die Quellen üppiger Einkünfte. Adalbert, um sein Leben fürchtend, hielt sich vor seinen Widersachern im Kloster Lochtum versteckt. Als er nach Bremen zurückkehrte, konnte er seinen aufwendigen Lebensstil nicht mehr fortsetzen und geriet in finanzielle Schwierigkeiten.

Deshalb erhöhte er den Marktzoll und trieb andere Einkünfte mit aller Schärfe ein. Dass er dabei auch – wie Storck meint – liturgische Gerätschaften zerschlug und einschmolz, kann nicht belegt werden. Kaufleute mieden die Stadt wegen der hohen Zölle, was zunehmend zu Armut führte. Die wirkte sich auch auf den Weiterbau des Doms aus.

Obwohl die Vorderfront des Doms schon 1049 stand und der Marien-Altar geweiht worden war, war der Dombau erst 1066 soweit gediehen, dass die Wände geweißt und die Westkrypta geweiht werden konnte. Der St. Petri-Dom, wie er sich heutzutage darstellt, wurde 1901 fertiggestellt.

