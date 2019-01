Ein Mensch, verloren in grauweißer Weite der winterlichen Natur: Nicholas Ofczarek als Ermittler Gedeon Winter (!) in "Der Pass". (Sky / Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG)

Darauf haben viele Serienfans gewartet: Am Freitag, 25. Januar (20.15 Uhr), startet die erste deutsch-österreichische Sky-Serie „Der Pass“. Im spannenden, bildgewaltigen Achtteiler spielen Julia Jentsch (40) und der Wiener Schauspielstar Nicholas Ofczarek (47, „Braunschlag“) zwei Kommissare aus Deutschland und Österreich, die einen Serienkiller im Grenzgebiet jagen. Dritter Hauptdarsteller neben den Kommissaren: die alpine Bergwelt des Salzburger Landes, in der die Hatz auf einen hochintelligenten Mörder stattfindet. Wer jedoch glaubt, jeder Österreicher sei per se ein Alpenfan, hat noch nicht mit Nicholas Ofczarek gesprochen. „Ich habe Berge im Film noch nie so düster inszeniert erlebt. Man könnte auch sagen, wir beschreiben sie realistisch“, erklärte er jetzt im Interview mit der Agentur teleschau. „Berge sehen schön aus, wenn man im Sonnenschein von der Ferne auf sie blickt. Tatsächlich sind Berge und Wälder aber gerade in den Höhenlagen, bei Schnee, Wind und Kälte ziemlich lebensfeindlich. Es ist ein bedrohliches Szenario, in das man sich als Mensch hineinbegibt.“

Tatsächlich wird in „Der Pass“ hinter der Thriller-Handlung auch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur verhandelt. „Die Natur ist auch ein Zeuge der Verbrechen“, analysiert Ofczarek, der sich sicher ist, dass Landschaften Einfluss auf die Psyche ihrer Bewohner nehmen. „Wir haben in Österreich die höchsten Selbstmordraten in Städten und Gemeinden, die von hohen Bergen umgeben sind. Täler machen offenbar depressiv. Natürlich auch deshalb, weil die Sonne dort selten hinkommt.“ Aus den genannten Gründen hat sich Ofczarek, der mit Schauspiellehrerin Tamara Metelke verheiratet ist und mit ihr eine erwachsene Tochter hat, zum Ausspannen auch ein Ferienhaus im Flachen angeschafft. Wann immer es geht, zieht sich der Burgtheater-Star an die tschechisch-österreichischen Grenze zurück, wo er dann in einem Waldviertel lebt. „Berge sind nicht so meins. Da fühle ich mich klein und erdrückt. “ Wer weiß, vielleicht hat Ofczareks gequältes Gesicht bei der Tätersuche in „Der Pass“ ja auch ein bisschen mit echter Landschafts-Aversion zu tun.