Kult-Mime Danny Trejo wirft sich mal wieder ins Schlachtgetümmel. Diesmal allerdings für eine Doku-Reihe. (Tullio M. Puglia/Getty Images)

Endlich kommt zusammen, was zusammengehört: Der Kult-Schauspieler Danny Trejo schmiedet Waffen für n-tv! Ja, richtig gelesen. Der nimmermüde Actionstar (Stand heute sollen es unglaubliche 353 Filmengagements sein) führt durch die achtteilige Doku-Reihe „Man at Arms“ (zu Deutsch: „Krieger“). In den Beiträgen rekonstruiert er gemeinsam mit talentierten Schmiedekünstlern die imposantesten Waffen der Kriegshistorie wie Schwerter, Äxte und Messer. Auch Speere, Bögen und Katapulte werden hergestellt. Der Sender strahlt das Format als deutsche TV-Premiere ab 21. März, jeweils mittwochs, 23.05 Uhr, in Doppelfolgen aus.

Der US-amerikanische Schauspieler mit mexikanischen Wurzeln erlangte insbesondere durch Nebenrollen in der Horror-Groteske „From Dusk Till Dawn“ und den Actionern „Desperado“ und „Irgendwann in Mexiko“ größere Bekanntheit. Regisseur Robert Rodriguez, der die erwähnten Filme inszenierte, setzte dem bärbeißigen Mimen mit den beiden „Machete“-Abenteuern sogar ein filmisches Denkmal. Als gleichnamiger, Buschmesser schwingender Titelheld durfte Danny Trejo in zwei selbstironischen Trash-Filmen („Machete“, „Machete Kills“) unter anderem Robert De Niro und Mel Gibson den Garaus machen.

Seine Karriere als Actionstar verdankt Danny Trejo (links) maßgeblich seinen Engagements in Robert Rodriguez' Actionfilmen. Jessica Alba stand mit ihm für die beiden "Machete" gemeinsam vor der Kamera. (Andreas Rentz/Getty Images)

Damit wäre dann auch hieb- und stichfest begründet, weshalb der 73-Jährige als optimale Besetzung gelten darf, um sich für das Doku-Format die unterschiedlichsten Waffen vorzuknöpfen. Die Katana der Samurai sind dabei noch die unspektakulärsten Todbringer, die in aufwendiger Arbeit mit althergebrachten Werkzeugen und modernsten Hilfsmitteln geschmiedet werden. Viel exotischer muten da schon altägyptische oder aztekische Klingen an, die ebenfalls detailgetreu nachgebaut werden.

Final müssen sich die neu geschaffenen Kunstwerke in Tests behaupten: wie stark, wie gut zu handhaben, wie funktional und tödlich sind die schrecklich schönen Kriegswerkzeuge tatsächlich? Produziert wird die Serie von Defy Media und - wer hätte es gedacht - Robert Rodriguez' Kabelsender El Rey Network.