Der Naturschutzbund BUND in Verden konnte kürzlich einen Spezialmäher in Empfang nehmen, um damit künftig die Blühflächen seiner Wildbienen-Projekte besser bewirtschaften zu können. Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützt das Wildbienenprojekt des BUND mit Bingo-Fördermitteln zur Sicherung und Verbesserung der Natur und der Umwelt und fördert damit Maßnahmen vor Ort zum Schutz von bedrohten Wildbienen und anderen Insekten. Auf dem Foto übergibt Betriebsleiter Daniel Tramm von der Firma Klenke in Holtum-Geest den sogenannten Allmäher an Udo Paepke, den Vorsitzenden der BUND-Kreisgruppe Verden.