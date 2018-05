Auf Schloss Christiansborg im Zentrum von Kopenhagen heiratete Christian VII. König von Dänemark Karoline Mathilde und machte sie damit zur Königin von Dänemark.

-James’s-Palastes in London: Dort wurde die erst 15-jährige Karoline Mathilde, Prinzessin von Wales und Schwester des englischen Königs George III., mit dem König von Dänemark getraut. Stellvertreter des Bräutigams war ein von beiden Königshäusern legitimierter hoher Regierungsbeamter.

Die zukünftigen Eheleute hatten sich nie zuvor gesehen. So wusste die frisch vermählte junge Prinzessin nicht, dass Christian VII., ihr zukünftiger Gemahl, unter einer Geisteskrankheit litt. Mathilde sah den König nach einer langen Abreise über Holland und Hannover erstmals auf Schloss Roskilde. Der König, so berichten die Chronisten, sei von der Schönheit der jungen Braut so beeindruckt gewesen, dass er sie entgegen dem Hofprotokoll umarmte und vor allen Anwesenden küsste. Auf Schloss Christansborg fand die glänzende Hochzeit statt. Aber schon nach kurzer Zeit und nachdem er Karoline Mathilde geschwängert hatte, erlahmte Christians Interesse und er lebte wieder sein gewohntes lasterhaftes Leben, zu dem ihn der Hofjunker Graf von Holk verführte.

Johann Friedrich Struensee war ein deutscher Arzt und Aufklärer.

Die neue Gemahlin blieb dem König völlig gleichgültig. Zu den entscheidenden Figuren, die das Schicksal der jungen Königin bestimmten, gehörte die erst 38 Jahre alte Stiefmutter des jungen Königs, Juliane Marie von Wolfenbüttel. Listig und verschlagen nutzte sie jede Möglichkeit, gegen die neue Königin zu intrigieren. Für die Zukunftspläne Julianes galt Mathilde als gefährliche Rivalin. Diese spürbare Feindseligkeit und die völlige Missachtung durch den König verwandelte das Märchen, das die junge Prinzessin sich erträumt hatte, in ein Martyrium.

Ihr Schicksal steht beispielhaft für die Behandlung der Frauen aus fürstlichen Häusern. Es ließen sich mühelos ein Dutzend tragischer Frauenschicksale aus europäischen Herrscherhäusern aufzählen. Töchter galten als Tauschobjekte zur Mehrung väterlicher Macht. Von Liselotte von der Pfalz bis zur verbannten Sophia von Alden, von der vernachlässigten Gemahlin Friedrichs des Großen bis zu den Frauen Heinrich VIII. von England lässt sich diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Glück der Frauen nachweisen.

Die junge hübsche Karoline Mathilde Prinzessin von Wales.

Aber zurück zur Königin von Dänemark: Einen zuverlässigen Begleiter fand Mathilde in dem Hofreitmeister Claaßen. Er war ein glühender Verehrer der jugendlichen Königin, der er Reitunterricht gab. Er hatte sonst eigentlich bei allen Frauen leichtes Spiel, wurde aber von Mathilde schroff zurückgewiesen. Juliane, die über alle Schritte der jungen Königin informiert war, bat Claaßen daraufhin zu sich. Durch Verleumdungen und Versprechen münzte sie die Demütigung Claaßens in glühenden Hass auf die Königin um.

Als König Christian VII. eine große Reise durch England, Holland und Frankreich unternahm, kam er bei einer schweren Krankheit mit dem berühmten Arzt Johann Friedrich Struensee zusammen. Dieser war ein Anhänger der Aufklärung, sprach mehrere Sprachen und war hoch gebildet. Er verhalf dem König zur Genesung und gewann dessen Vertrauen. Seitdem begleitete er den dänischen König und wurde zum Leibarzt ernannt. Struensee erkannte schnell, dass der Herrscher nicht nur seine Frau, sondern auch die Staatsgeschäfte sträflich vernachlässigte. Er war bestrebt, das Königspaar wieder zusammen zu bringen. Durch kluge Ratschläge gewann er auch das Vertrauen Mathildes. Christian selbst förderte die gute Beziehung. Als 1771 die Tochter Louisa Augusta geboren wurde, zögerte Christian VII. nicht, sie als sein eigenes Kind anzuerkennen – obwohl ziemlich sicher Struensee der Vater war.

Christian VII. König von Dänemark galt als geistesgestört.

Die schlecht regierten Dänen beantworteten die Willkür des Hofes mit revolutionärem Aufruhr. Der König entließ Graf Bernstorff – ein Bauernopfer. 1771 stattete Christian VII. seinen Leibarzt Struensee mit allen Vollmachten eines Administrators aus: „Alle von Struensee erlassenen Befehle haben die Gültigkeit, als habe sie der König selbst unterzeichnet.“ Im Sinne eines geordneten Staatswesens verordnete der ehemalige Leibarzt einschneidende Reformen, um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Das gefiel allerdings weder dem Adel noch der Geistlichkeit, und schon gar nicht dem Militär. Die gefährliche Unruhe im Volk indes blieb.

Struensee blockierte die Verleihung von Titeln, die fast immer mit einer Apanage zusammenhingen. Selbst die Hofhaltung nahm er von den Reformen nicht aus. Stiefmutter Juliane, die von einem Staatsbankrott und Absetzung des unfähigen Königs profitiert hätte, erkannte die Gefahr der Reformen Struensees: Sie bat Claaßen zu einem geheimen Gespräch. Mit Verleumdung, Lügen und viel Geld sicherte sie sich die Loyalität des Reitlehrers. Sie bot ihm 50 000 Reichstaler und den Titel eines Barons für die Falschaussage, er habe mehrfach Struensee des Nachts im Zimmer der Königin gesehen. Die Kammerjungfer Anna Petersen sollte die Aussage bestätigen.

Nach einem Hofball am 16. Januar 1772 schickte Juliane schließlich mitten in der Nacht eine Delegation unter Führung der Grafen Rantzau und Eichstädt ins Schlafgemach des Königs. Sie schreckten den halb trunkenen Monarchen aus dem Schlaf auf, sprachen dunkel von einem drohenden Aufruhr und einem Komplott, das ihn und die Königin beseitigen sollte. So erreichten sie seine Unterschrift unter ein Dokument, dass Eichstädt bevollmächtigte, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um Königshaus und Vaterland zu retten. (Fortsetzung folgt am nächsten Sonntag)

