Jay-Z ist der erste Rap-Milliardär. Wie das US-Magazin "Forbes" errechnete, durchbrach der Musiker mit seinen Plattenverkäufen und dem Wert seiner diversen Firmenbeteiligungen diese Grenze. (Alexander Hassenstein / Getty Images)

Da klingelt die Kasse: Wie das US-Magazin Forbes errechnete, ist Rapper Jay-Z nun Milliardär. Damit ist der 49-Jährige nicht nur der erste HipHopper mit einem derart gigantischen Vermögen, sondern er lässt auch Kollegen Diddy (825 Millionen Dollar) und Rap-Legende Dr. Dre (770 Millionen Dollar) deutlich hinter sich. Wie Forbes auflistet, speist sich das Vermögen von Jay-Z aber nicht nur aus den Einnahmen, die er über seine Musik generiert. Ordentlich Geld scheffelt der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, auch über seine Unternehmensbeteiligungen.

Demnach hält der Musiker Anteile an Spirituosen-Marken wie dem Champagner Armand de Brignach oder dem Cognac D'Ussé. Außerdem ist Jay-Z am Fahrdienstanbieter Uber, an der Unterhaltungsfirma Roc Nation und dem Musikstreamingdienst Tidal beteiligt. Auch sein Privatbesitz wurde in die Vermögenskalkulation von Forbes miteinbezogen. Dazu zählen unter andem eine Kunstkollektion im Wert von 70 Millionen Dollar und Immobilien im Wert von 50 Millionen Dollar, die ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Beyoncé gehören.