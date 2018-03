Drei bis vier Projekte nimmt sich das Ensemble aus der Hansestadt pro Jahr vor. Diesmal sei die Mahler-Symphonie definitiv eines der Kernprojekte, sagt die Geschäftsführerin des Landesjugendorchesters Claudia Beißwanger. Die Musiker gastierten mit Mahler bereits am 30. März in Hambergen sowie am 31. März ab 20 Uhr in der Bremer Glocke. Bei der Aufführung im Verdener Dom, der für seine ausgezeichnete Akustik bekannt ist, werden fast 100 junge Musiker im Einsatz sein. Beginn des Konzerts ist 17 Uhr.