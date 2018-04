Verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, einem Flohmarkt am Alten Markt und an der Herbergstraße sowie den Ständen vieler Achimer Vereine in der Fußgängerzone soll den Besuchern einiges geboten werden. Ab 12.30 Uhr wird der Maibaum auf dem Bibliotheksplatz aufgestellt – mit tatkräftiger Unterstützung des Technischen Hilfswerks wird der Kranz in die Höhe befördert. Musikalisch begleitet wird dieser Kraftakt ab 13 Uhr vom Shanty-Chor Oyten, der abwechselnd mit der Blaskapelle Wistetaler bis 18 Uhr abends für die musikalische Gestaltung des Festes sorgen wird. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte. „Unser Ziel ist es ja, in Verbindung mit dem Maibaumfest auch immer den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres stattfinden zu lassen“, erklärte Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Bis 18 Uhr dürfen die Geschäfte geöffnet bleiben.