Per Instagram hat sich nun Maisie Williams von der Serie Game of Thrones verabschiedet.

Das Ende rückt immer näher. Während sich die Fans der Serie Game of Thrones noch Monate gedulden müssen, bis die achte und letzte Staffel des Fantasy-Dramas zu sehen sein wird, nehmen die Darsteller nun nach und nach Abschied.

Das hat sich auch Maisie Williams (21) nicht nehmen lassen. Die Schauspielerin, die in der Serie Arya Stark verkörpert, richtete sich mit einem ganz speziellen Gruß an ihre Fans: Sie postete ein Bild ihrer blutigen Schuhe. "Auf Wiedersehen Belfast. Auf Wiedersehen Arya. Auf Wiedersehen Game of Thrones. Was für eine Freude ich hatte. Hier kommt ein Abenteuer auf euch zu", schrieb Williams nach ihrem wohl offiziell letzten Drehtag.

Nachdem sich vor wenigen Wochen bereits Emilia Clarke (31) ebenfalls auf Instagram von der preisgekrönten Serie verabschiedet hatte, legt nun Williams nach. Fans der Serie müssen dagegen weiter warten: Der US-Sender HBO gab bekannt, dass das Fantasy-Epos 2019 zu Ende gehen wird. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. (ias)