Adrett gekleidete Männer mit Anzug und Krawatte, die nebenbei noch mit Zahlen jonglieren können? Für Maite Kelly kommt das ihrer Traumvorstellung eines Mannes sehr nahe. Zu Gast in Barbara Schönbergers Radiotalk „Mit den Waffeln einer Frau“ verriet die Sängerin, dass sie derzeit Single sei und nach einem ganz bestimmten Typ Mann Ausschau halte. „Typen aus der Wirtschaft sind witzigerweise eher die, die mich reizen. So mit Anzug und Krawatte - ich glaube, die stehen auf verrückte Frauen“, mutmaßt der Spross der berühmten Kelly Family.

Musiker stehen dagegen weit unten in der Gunst des Schlagerstars. „Ganz ehrlich: Den ganzen Abend über Musik zu philosophieren? Darauf habe ich auch keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit Musik! Ich muss abschalten können und nach der Arbeit auch über was ganz Normales reden“, machte Kelly klar. Ob ihr potenzieller Partner prominent sei, interessiere die 39-Jährige ebenso wenig. Auf keinen Fall infrage kommen für die Musikerin außerdem Männer, die bereits vergeben sind: „Da ist für mich tabu. Kerle in einer Beziehung sind für mich ein rotes Tuch.“

Maite Kelly verriet in Barbara Schönebergers Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau", dass besonders ein Typ Mann bei ihr Chancen hat. (Getty Images)

