Kaiser Wilhelm II. (hinten in der Kutsche links mit Marine-Schirmmütze, neben ihm Bremens Bürgermeister Alfred Dominicus Pauli) ließ sich bei seinen Besuchen in der Hansestadt gerne vom Hauptbahnhof zum Ratskeller kutschieren.

Tatsächlich war Kaiser Wilhelm II. häufiger Gast in Bremen. Er frühstückte dann im Kaiserzimmer unter den Fresken von Arthur Fitger. Hintergrund war der Ehrgeiz des Kaisers, eine umfangreiche Seeflotte aufzubauen. Diese leidenschaftlich verfolgte Idee trieb ihn häufiger nach Wilhelmshaven, wo seine Kriegsflotte stationiert war. Wegen der spärlichen Zugverbindung legte er in Bremen einen Zwischenstopp ein, gewissermaßen eine kaiserliche Frühstückspause. Vom Hauptbahnhof ließ er sich in den Ratskeller kutschieren. Ein Foto von 1901 zeigt ihn in der Staatskutsche links mit Marine-Schirmmütze, neben ihm Bürgermeister Dr. Pauli mit Zylinder. Auf dem Kutschbock sitzt neben dem Kutscher Oberstleutnant von Dassel.

Solche Besuche waren eine gute Gelegenheit für die Presse, allerlei Privates über den Berliner Gast zu berichten. Die Weser-Zeitung informierte ihre Leser: „Im Trinken ist der Kaiser außerordentlich mäßig. Er trinkt nur geringe Quantitäten von Moselwein oder Sekt, und er mischt obendrein beide Getränke mit Mineralwasser“. Wasser in Wein – für die Kellner im Ratskeller eine geradezu abstrakte Vorstellung. Bürgermeister Pauli, der als Stadtoberhaupt den Gast begleitete, mag gedacht haben, wenn er schon nicht trinkt, soll er wenigstens etwas Lukratives essen und bestellte eine Portion Austern. Senator Theodor Spitta, der den Bürgermeister begleitete, zitiert in seine Erinnerungen die Reaktion des Kaisers: „Sie wollen mich wohl vergiften! Das Zeug esse ich nicht.“ Ungerührt lud sich Pauli seinen Teller mit Austern voll und begann sein Mahl mit den Worten römischer Gladiatoren: „Salve Caesar Imperator. Morituri te salutant!“ Sei gegrüßt, Kaiser! Die dem Tod Geweihten grüßen dich“.

Das Kaiserzimmer im Bremer Ratskeller wird heute für Versammlungen und Festessen genutzt.

Bei einem Besuch soll dem Kaiser ein Taucher vorgestellt worden sein, der im Hafen tätig war. Wilhelm II. fragte leutselig nach den speziellen Arbeitsbedingungen und erhielt knapp formulierte Auskünfte. Schließlich fragte er: „Was verdient er denn dabei?“ Der Taucher nannte eine nicht unbeträchtliche Summe. „Donnerwetter!“, wunderte sich der Kaiser, „das verdient ja noch nicht mal mein Finanzsekretär.“ Darauf antwortete der Taucher durchaus selbstbewusst: „Majestät, der taucht ja auch nicht.“

Am 6. März 1901 traf der Kaiser von Helgoland kommend in Bremerhaven ein. Gegen Abend reiste er mit seiner Entourage nach Bremen weiter. Mit der Staatskutsche ging es zum Ratskeller. Am nächsten Tag berichtete die Presse: „Die durch den gestrigen Kaiserbesuch hervorgerufene Feststimmung ist leider gestört worden durch den Angriff eines heruntergekommenen Menschen auf die uns allen so theure Person des Monarchen. Glücklicherweise ist Se. Majestät, wie wir gleich vorweg bemerken, nur leicht verletzt worden.“ In der Pickbalge sangen die Kinder beim Murmelspiel den Vers: „Der Kaiser ist ein guter Mann / und wohnet in Berlin / und wär es nicht so weit von hier / so ging ich heut noch hin.“ Sie sangen es zur Melodie „Üb immer Treu und Redlichkeit“ – und wenige Straßen weiter solch eine Untat! Ein Attentat auf den Kaiser! Unglaublich!

Tags darauf wusste man mehr. Als die Kutsche im schnellen Tempo die Buchtstraße entlang fuhr, warf ein junger Mann ein Eisenstück gegen das Fahrzeug. Es streifte die rechte Wange des Kaisers. Es handelte sich um eine vier Zentimeter lange über das Jochbein verlaufende Wunde, die den Charakter einer Quetschung hatte und nur mäßig blutete.

Das verkommene Subjekt war von den Schutzleuten Müseler und Stoschek festgenommen worden. Es handelte sich um den 20 Jahre alten Johann Weiland. Er behauptete, das Eisen in der Nähe des Teichmannbrunnens gefunden zu haben und ohne Absicht auf das kaiserliche Gefährt geschleudert zu haben. Nun, der Kaiser nahm es gelassen und ließ sich die Bewirtung im Ratskeller wie gewohnt munden.

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler2@gmail.com.