Eine Königsproklamation ist immer ein Höhepunkt jedes Schützenfestes und wird mit Spannung erwartet. So auch in Achim, mit der Frage: Bekommen wir einen König oder Königin und wenn ja, wer ist es? Wer kann, wer will und wer hat sich, weil er es schon einmal war, sperren lassen?

Der Vorsitzende Wolfgang Kuckuck bekam vom Schießausschuss-Vorsitzenden Frank Jentsch die Liste mit den Schützinnen und Schützen, die auf der Königscheibe eine Zehn geschossen hatten, und dann auch den Zettel mit den Königen. Kuckuck war sichtlich zufrieden.

Schützenkönig 2018 ist angesichts seiner Mitgliedschaft einer der Jüngsten im Verein: Vor etwa drei Jahren ist er dem Verein beigetreten. Anhand seines Altern ist er aber der Älteste im Verein und somit auch der älteste König, den der Verein je hatte: Harry Murken ist 92 Jahre alt und sehr fit. Er ist 2017 anlässlich des 160. Jubiläums in Hannover den großen Schützenausmarsch mitgegangen. Er ist einer der fleißigen in der Seniorenarbeitstruppe, ohne die ein Verein in der heutigen Zeit nicht mehr auskommt. Königin 2018 ist seine Schwiegertochter Christa Murken, die ebenfalls noch nicht lange Mitglied im Verein ist. Sie ist Damenleiterin im Schützenverein und engagiert sich sehr bei der Jugend. Zurzeit ist sie außerdem noch amtierende Stadtkönigin und Königin des Kreischützenverbandes Achim – also eine dreifache Königin.

Um die Königsriege komplett zu machen, wurde die Urenkelin des Königs, Shirin Heckmann, Jugendkönigin. Juniorenkönig wurde Tristan Weidmann. Vizekönig und König der Könige wurde Robert Bonin, Vize-Königin Elfriede Wegner. Soldatenkönig ist Jupp Erkens, sein Vize Harald Henneke. Jugendvizekönigin ist Elzbieta Libiszewska, Juniorenvizekönig Philip Rippe. Fanfarenzugkönig ist Yannik Graubner, Fanfarenzugvizekönigin Kerstin Müller. Auf die Proklamation folgte das Königsessen. Mit Gästen aus den anderen sechs Achimer Schützenvereinen feierten die Mitglieder des Schützenvereins Achim ihren Königsball bis weit nach Mitternacht.

Der Sonntag war ein der Tag der Familie. Nach einem reichlichen Frühstück, das wie auch das Königsessen vom Ehepaar Wolters (Krewap, TSV-Heim) serviert wurde, warteten die Schützen auf die Achimer Bevölkerung. Der Platz war bestückt mit Kinderkarussell, Bratwurststand, Hüpfburg und dem Toby-Mobil der Stadt Achim. Etwas zögerlich, aber dann doch war der Schützenplatz in Kinderhand. Dieses wird 2019 sicherlich wiederholt. Die Nichtschützen hatten die Möglichkeit, mit einem Lichtpunktgewehr (ohne Munition) zu schießen. Die Medaillen gingen an Janina Meinecke, Max Müller und Tom Müller. Der Preis der Stadt Achim ging an Tina Hellwig. Sie gehört auch zu der Murken-Familie, ist aber noch nicht Mitglied im Schützenverein. Bei Kaffee und Kuchen klang das Achimer Schützenfest aus.

Platzierungen der Königscheiben, Schützen: 3. Jan Bernau, 4. Johann Bergmann, 5. Andre Badenhop, 6. Kristian Rausch, 7. Günther Wimmer, 8. Michael Forke, 9. Wolfgang Kuckuck, 10. Hans-Hermann Murken. Damen: 3. Angelika Forke, 4. Heike Wimmer-Bonin, 5. Ulrike Köter, 6. Ute Delion, 7. Silke Springob, 8. Iris Jentsch, 9. Elke Delion, 10. Gabi Rausch. Jugend: 3. Jan Große, 4. Tadeusz Libiszewska, 5. Celine Joost. Junioren: 3. John Schröder, 4. Brenden-Lee Rugen, 5. Sarah Jentsch, 6. Gary Meyer, 7. Ingo Kehr. Pokale: KK 100 Meter: Heike Wimmer-Bonin. Pokal der ehemaligen Königinnen: Heike Wimmer-Bonin, Jubiläumspokal: Robert Bonin, Hinrich Schröder-Pokal: Andre Badenhop. Preisscheiben: Jugend: 1. Shirin Heckmann, 2. Elzbieta Libiszewska, 3. Celine Joost, 4. Jan Große, 5. Tadeusz Libiszewska. Junioren:1. Brenden-Lee Rugen, 2. Tristan Weidmann, 3. Ingo Kehr, 4. Philip Rippe, 5. John Schröder. KK-Preis: 1. Heike Wimmer-Bonin, 2. Wolfgang Kuckuck, 3. Andre Buschmann, 4. Andre Badenhop, 5. Jochen von Hof, 6. Kristian Rausch, 7. Rainer Speetzen, 8. Elke Delion, 9. Johann Bergmann, 10. Sandra Gerken-Hafemann. LG-Preis: 1. Johann Speetzen, 2. Ulrike Köter, 3. Andre Badenhop, 4. Sandra Gerken-Hafemann. Der Schützenverein Achim war mit seinem Fest rundum zufrieden, auch mit dem Zapfenstreich.