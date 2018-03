Nobelpreisträgerin Malala wieder in Pakistan (Abdullah Sherin, dpa)

Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch im Swat-Tal bis zu ihrem Eintreffen mit einem Hubschrauber geheim gehalten. „Wir freuen uns sehr, dass Malala heute im Swat ist“, sagte ihr ehemaliger Lehrer Muzaffar Khan. Malala war am Donnerstag überraschend zu einem viertägigen Besuch in Pakistan eingetroffen. Im Oktober 2012 hatten maskierte Kämpfer der Taliban im Swat-Tal Malalas Schulbus angehalten und ihr in den Kopf geschossen. Malala war damals 15 Jahre alt. Sie hatte sich seit Jahren für Schulbildung für Mädchen und gegen das grausame Regime der Islamisten ausgesprochen. Weil sie sich selbst nach dem Attentat weiter für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzte, wurde Malala 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.