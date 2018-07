In ehrenamtlicher Arbeit wurde der Rastplatz eingerichtet und die Beschilderung des Weges installiert. (Wanderclub Edelweiß)

Der Ganderkeseer Wanderclub Edelweiß pflegt die ausgeschilderte Route mit viel ­ehrenamtlichem Engagement.

Der IVV-Wanderweg in der Gemeinde Ganderkesee ist mit den Schildern des Deutschen Volkssport Verbandes (DVV) deutlich ausgezeichnet, an denen sich die Wanderer orientieren können. Schon von Weitem leuchten den Teilnehmern die rot umrandeten Kennzeichnungen entgegen. Der Rundkurs ist ganzjährige begehbar.

Die Clubmitglieder haben auf der Hälfte der Elf-Kilometer-Strecke eine Bank zum Rasten aufgestellt und diese zünftig mit einem Essen, was die leider zu früh verstorbene Helga Diedrichsen gesponsert hat, eingeweiht. (Wanderclub Edelweiß)

Die Edelweiß-Aktiven haben die Strecke ehrenamtlich ausgearbeitet, beim Wanderverband angemeldet und die Schilder angebracht. Auch eine Sitzbank haben die Clubmitglieder auf der Hälfte der Strecke in­stalliert. Während der Wanderung durch die malerische Gemeine lädt diese zum Rasten ein.

Elf-Kilometer-Route

Die Strecke führt vom Start­lokal, dem Airfield Restaurant am Flugplatz Ganderkesee, über den Hexenberg vorbei am historischen Steinzeitgrab, das zur Besichtigung lockt, bis zur Westtangente. Bei der Einmündung in die Birkenallee trennen sich dann die Wege in eine kurze Route für Anfänger und eine ­lange Strecke für erfahrenere Wanderer.

Die elf Kilometer lange Strecke führt weiter über den Habbrügger Weg bis zum Bahnübergang. An der Fußgängerampel biegt sie links ab bis zur Rathausstraße und dort geht es rechts ab bis zur Bergedorfer Straße. Diese wird überquert in die Mühlenstraße, dann führt die Route rechts ab in den Immerweg bis nach Bürstel.

Am Bahnübergang geht es wieder rechts ab, dann immer geradeaus bis zur Bergedorfer Straße, die wieder überquert wird. Die Wanderer ziehen erst weiter geradeaus, dann links in die Straße Am Thienfelde. Von dort aus führt der Weg bis zur Biogasanlage, davor rechts rein und dann zurück zum Ziel, dem Airfield Restaurant.

Fünf-Kilometer-Route

Die Fünf-Kilometer-Route führt von der Streckentrennung an der Birkenallee weiter auf der Westtangente. Nach 200 Metern biegt man links ab in die Gustav-Weißkopf-Straße. Von dort aus geht es immer geradeaus bis zur

Elly-Beinhorn-Straße und dann links ab. Am Ende führt ein schmaler Weg zwischen den Firmen Starofit und Reisedienst Thiemann hindurch.

Dahinter geht es wieder rechts ab, man überquert die Westtangente in einen kleinen Feldweg bis zur Straße Am Thienfelde. Dort trifft die kleine Runde dann wieder auf die Elf-Kilometer- Strecke.

Wer im Startlokal, dem Airfield Restaurant, eine Startkarte erwirbt, kann zur Sicherheit auch eine Wegbeschreibung erhalten.

„Wir sind stolz darauf, dass schon so viele Menschen aus Nah und Fern unseren Weg entlang gewandert sind. Die Gruppe, die unseres Wissens nach am weitesten angereist war, kam aus Oslo“, freut sich der Clubvorsitzende Uwe Meyer.