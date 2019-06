Im Jahr 2007 gründete Hans Peter Wöhler seine Firma, die sehr schnell gewachsen ist. Inzwischen sind 25 Gesellen und drei Auszubildende bei den Kunden im Einsatz. (BIANCA KLÄNER)

Wer in der schönen Jahreszeit seinem Eigenheim eine Frischzellenkur verpassen möchte, ist bei dem Malermeisterbetrieb von Hans

Peter Wöhler an der richtigen Adresse. Die Firma übernimmt Innen- und Außenanstriche für private wie gewerbliche Kunden.

Besonders Arbeiten an Fassaden sind sehr anspruchsvoll und gehören daher in die Hände von Profis. „Wir kennen uns zum Beispiel mit Rissen an der Hausoberfläche aus“, erläutert Wöhler. „Im ungünstigsten Fall können sie sich sogar aufschüsseln und die Bewohner befürchten zu Recht, dass es zu Feuchtigkeit im Mauerwerk und zu Wärmebrücken kommt.“ Die Experten des Bremer Handwerksbetriebs übernehmen die fachgerechte Riss- und Durchfeuchtungsbeseitigung und sorgen dafür, dass die Fassade einen frischen Anstrich erhält. Wie der Unternehmer berichtet, halten Außenanstriche meist 15 bis 20 Jahre, beim Auftreten baudynamischer Risse kann jedoch eine frühere Sanierung erforderlich werden.

Ob innen oder außen – der Firmenchef und seine Mitarbeiter sind auf Malerarbeiten aller Art spezialisiert. (BIANCA KLÄNER)

Auch in Wohnräumen sorgt Wöhlers Team für eine frische Optik. „Innenanstriche sind aufwendig geworden, weil glatte, perfekte Oberflächen sehr gefragt sind“, sagt der Malermeister. „Für eine solche Oberfläche wird zweimal ganzflächig gespachtelt und dann gestrichen.“ Auch für gekonnte farbige Akzente sorgen die Handwerksprofis auf Wunsch. Im Innenbereich ist laut Wöhler derzeit zu rund

70 Prozent Weiß gefragt. Zu etwa 20 Prozent liegen andere helle Farben im Trend, und ungefähr zehn Prozent der Kunden bevorzugen kräftige und dunkle Töne, zum Beispiel Nachtblau.

Die Kunden beauftragen den Fachbetrieb mit Malerarbeiten aller Art, da die Details für Laien in der Regel zu kompliziert sind. Hinzu kommt, dass im Außenbereich der Umgang mit Rissen besondere Kenntnisse erfordert. Auch können Ungeübte schnell übermalen, was dann laut dem Experten üble Folgen hat. „Wer nicht vom Fach ist, kann schon mal angrenzende Bauteile, zum Beispiel Klinker, versehentlich beschichten“, erläutert Wöhler. Ein weiterer Grund, warum seine Auftraggeber sich an den Profi wenden, ist sein Wissen in Sachen Anstrichsysteme. So betät der Betrieb den Kunden eingehend, ob sich im Einzelfall ein voll diffusionsfähiges, ein selbstreinigendes, ein elastisches System oder eines mit Reinakrylat am besten eignet.

Wenn das Treppengeländer einen frischen Anstrich benötigt, ist das kompetente Team zur Stelle. (BIANCA KLÄNER)

Auch wer einen neuen Bodenbelag braucht, ist bei dem Meisterbetrieb in den besten Händen. Sehr beliebt sind momentan Designbeläge. Verklebt oder als Klickvariante, welche lose verlegt wird, gibt es sie zum Beispiel in edler Holzoptik. Auch im Bad ist das Material zu finden und als weniger aufwendige Alternative zu neuen Fliesen angesagt. „Das sieht schick aus und ist erschwinglich“, sagt Wöhler. In Sachen Wärmedämmung und Schimmelsanierung ist das Unternehmen ebenfalls der richtige Ansprechpartner.

Im Jahr 2007 im vorderen

Pusdorf gegründet, wuchs die Firma schnell und zog vor einigen Jahren aus dem zu klein gewordenen Domizil in das Gewerbegebiet

Reedeich-Süd, wo der Malermeister Räumlichkeiten von der Wirtschaftsförderung Bremen mieten konnte. 25 Gesellen und drei Auszubildende sind bei den Kunden im Einsatz. Einer von ihnen kam als Geflüchteter über eine Einstiegsqualifizierung zu Wöhler und legt gerade seine Gesellenprüfung ab. „Er ist ein sehr zuverlässiger, wissbegieriger und intelligenter junger Mann, den wir gern übernehmen, damit er als Geselle seine Fähigkeiten verfeinern kann“, sagt der Firmenchef. Sein Auszubildender im zweiten Lehrjahr ist ebenfalls ein Geflüchteter und auch er lernt sehr schnell, sagt Wöhler.

Der Malermeisterbetrieb von Hans

Peter Wöhler ist unter Telefon 0421 /

52 07 99 97 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.maler-woehler.de.