In den 1970er-Jahren siedelte der Betrieb nach Woltmershausen in den Westerdeich um und kam 1980 schließlich im Huchtinger Gewerbegebiet Bauerland an, wo er sich bis heute befindet. Liere übernahm das Geschäft am 1. Januar 2000 von seinem Onkel Dirk Fiedler, der seit den 1980er-Jahren die Geschäfte leitete.

An die 15 Azubis bildete die Fiedler Malerwerkstatt im Lauf der Jahrzehnte aus. Ein Mitarbeiter hielt dem Betrieb fast 30 Jahre die Treue. Der rund 200 Quadratmeter große Firmensitz mit Halle, Büro und Lager bietet ausreichend Platz für die vielfältigen Aufgaben im gewerblichen und privaten Bereich sowie für Hausverwaltungen. Dank einer engen Kooperation mit Fachleuten aus anderen Gewerken wie Elektrikern, Tischlern oder Klempnern sowie im Rahmen der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer, zu deren Gründungsmitglied Liere zählt, bietet er den Kunden ein umfassendes Portfolio, das über das klassische Malerhandwerk hinaus geht. Dazu gehört unter anderem die Wärmedämmung sowie die Anwendung spezieller Spachtel- und Sondertechniken, wie Lasieren oder Wickeln.

Mit seinen Trocknungsgeräten beseitigt Liere auch im bestimmten Umfang Wasserschäden. Reichlich Erfahrung bringen der Chef und seine Mitarbeiter im Bereich Schimmelsanierung mit. Besonders nun in der Urlaubszeit vertrauen viele Kunden den Profis ihre Wohnungsschlüssel an, damit diese während der Ferien kräftig werkeln und die Bewohner anschließend in ihre frisch gestalteten vier Wände zurückkehren können.

Im Notfall ist das Team ebenfalls sofort im Einsatz, bei allen anderen Aufträgen sollten sich die Kunden auf eine Vorlaufzeit von zwei Monaten einstellen. Und das nach Aussage des Firmenchefs bereits schnell, angesichts der Erfahrung, die sicherlich so mancher Kunde mit Handwerkern gesammelt hat.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 597 75 75 sowie im Internet unter www.diefarbe.de.