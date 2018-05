Mai, dürfte vor allem die Scheunenparty „Mallorca-Spezial II“ Schwerpunkte setzen – zumal vorgeheizt vom ersten Durchgang am Sonnabend. Zuerst aber setzt sich um 13.30 Uhr der Festumzug in Bewegung, während zugleich der Marktbetrieb beginnt. Ab 21 Uhr steht dann aber wirklich im Festzelt die zweite Mallorca-Party an. Mit dabei: das Obex-Partyteam und „Ballermann“-Star Isi Glück. Die Ex-Miss Germany hat dann sicherlich auch Partykracher wie „Die Kinder von Malle“ und „Ein kleines bisschen küssen“ im Gepäck. Pfingstmontag steht besonders im Zeichen der Kinder mit Schminken, dem Zauberer „Mavinio“ und einem Luftballonweitflug. Start ist zusammen mit dem Marktbetrieb um 14 Uhr. Das Königsschießen beginnt um 18 Uhr und nach der Proklamation gegen 19.30 Uhr wird auf der Pfingstmontagsparty weitergefeiert.