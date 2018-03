„Er war tot, als ich ihn in seiner Wohnung gefunden habe.“

Der Angeklagte gab zu, dass er die Leiche zerstückelte und verschwinden ließ. „Ich wollte von seiner stattlichen Rente profitieren“, hieß es in der Aussage, die der Verteidiger vor Gericht verlas. Zehn Jahre lag die zerteilte Leiche des Witwers in dessen Wohnung im Stadtteil Prenzlauer Berg – und niemand vermisste den Mann in dieser Zeit. Das Verbrechen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst und auch die Frage aufgeworfen, ob Senioren in Großstädten zunehmend vereinsamen.

Dem angeklagten Trödelhändler wird unter anderem Mord aus Habgier, Heim-­tücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat zur Last gelegt. Er soll sich das Vertrauen des Witwers erschlichen und großen Aufwand betrieben haben, um dessen Tod zu verschleiern. „Ich habe eine Tiefkühltruhe bestellt und bezahlt“, sagte der 56-Jährige. Weil die Leiche zu groß war, habe er sie zerteilt und im Eis versteckt. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange laufen könnte.“ Als er 2017 verhaftet wurde, habe er sich „befreit gefühlt“.