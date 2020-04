Auf seinem Instagram-Account unterhält der Zauberer Marc Weide derzeit mit Livestreams. Nun hat er gemeinsam mit Alexander Straub zu einem Zauber-Contest aufgerufen. (WDR / Linda Meiers)

Immer mehr Promis lassen sich derzeit spannende Aktionen einfallen, um ihren Fans die Langeweile in der Selbstisolation zu vertreiben. Die Zauberkünstler Marc Weide und Alexander Straub hatten nun eine besondere Idee: Auf dem Instagram-Account von Marc Weide rufen die beiden derzeit zu einem Talent-Contest auf, bei dem der beste Nachwuchs-Zauberer gesucht wird: „Zeigt euren besten Trick“, heißt es in dem kurzen Video, das seit Kurzem online ist. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: „Das kann alles Mögliche sein: Entweder was mit Münzen oder was mit Stiften oder auch was mit Technologie oder auch was mit Karten.“

Einsendungen können bis zum 19. April auf allen gängigen Plattformen von Instagram über YouTube bis hin zu TikTok hochgeladen werden. Wichtig sei, das Video mit dem Hashtag #MAdeinbestertrick zu versehen und die beiden Künstler zu verlinken. Weide und Straub werden anschließend drei Gewinner küren. Diese dürfen ihre Tricks dann zu einem späteren Zeitpunkt auf der großen Bühne der Magier live vor Publikum präsentieren.

„Diese Krise trifft uns Künstler natürlich sehr“

Bereits in den vergangenen Tagen hat der 28-jährige Weide seine Fans auf Instagram begleitet. In einem Statement zu dem Wettbewerb schreibt er: „Diese Krise trifft uns Künstler natürlich sehr, da alle Shows und Veranstaltungen wegfallen. Ich mache jetzt öfter einen Instagram Livestream, um für mein Publikum zu zaubern. Eine komische, ungewohnte Situation. Gerade wenn jemand eine Spielkarte wählen oder eine Münze in seiner Hand halten soll. Zauberei von zu Hause und fürs Handy. Sieht so die Zukunft aus?“