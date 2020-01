Mareile Höppner bei der Berliner Modewoche. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa (Gerald Matzka / dpa)

Fernsehmoderatorin Mareile Höppner (42) hat sich zum Start des neuen Jahres fest vorgenommen, zuhause Ordnung zu schaffen. „Ich finde, es sieht zu chaotisch aus“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin.

In ihren Wohnungen in München und Leipzig müssten Kleiderschränke und Bücherregale ausgemistet werden. Lange aufschieben möchte die 42-Jährige das Entrümpeln aber nicht - bis Februar soll bei ihr daheim wieder Ordnung herrschen. „Ich versuche es Silvester immer mit Vorsätzen, aber im Februar sind sie meist aufgebraucht“, sagte sie. Höppners Hoffnung: „Wenn ich das Entrümpeln jetzt schaffe, dann sind die Bücher nicht mehr so verstaubt, wenn das Sonnenlicht auf sie fällt.“

Ausrangierte Kleidungsstücke wolle sie verschenken. Bei Büchern sei das schwieriger: „Von Büchern kann ich mich nicht trennen, da habe ich animalische Züge, die zu behalten. Ich habe einen ganzen Raum voller Bücher und wohne ein bisschen wie in einem Bücherladen.“

Mareile Höppner moderiert unter anderem seit 2008 das ARD-Magazin „Brisant“ beim MDR und seit 2015 die MDR-Sendereihe „Schlager einer Stadt“ zusammen mit Sänger Ross Antony. (dpa)