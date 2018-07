Kinder

Marine: Vier weitere Jungen aus Höhle in Thailand gerettet

In Thailand sind am Montag vier weitere Jungen aus der Höhle im Norden des Landes gerettet worden, wie die Marine bestätigte. Am Sonntag hatten bereits vier Kinder die Höhle verlassen können - jetzt sitzen dort noch vier Jungen und ihr Betreuer fest.