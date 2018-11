Am Pfingstmontag, 5. Juni, singt der Seemanns-Chor Vegesack von 11 bis 13 Uhr Lieder zum maritimen Frühschoppen auf dem Kajenmarkt an der Schlachte in Bremen. Die Chorleitung hat wie immer Birgitt Kropp. Jeder, der Lust auf Musik von der Seefahrt und vom Meer hat, ist herzlich eingeladen, mitzusingen und mitzuschunkeln.

Außerdem singt der Seemanns-Chor Vegesack am Sonntag, 11. Juni, von 15 bis 16 Uhr auf dem Hafenfest in Vegesack neue maritime Lieder der Extraklasse. Auch hier liegt die Chorleitung in den Händen von Birgitt Kropp.