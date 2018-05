Rebecca Christen trat beim Mehrkampfmeeting gegen die Wettkampfbedingungen an.

Rebecca Christen begnügte sich dabei mit dem Erfolg im Weitsprung der Frauen. Mit 5,10 Metern egalisierte sie ihre persönliche Bestleistung, eine Initialzündung vor allem für ihre jüngeren Teammitglieder. Charlotte Hesse landete in der W 14 bei 4,48 Metern – Platz eins und neue persönliche Bestleistung. Sie war auch nicht von Franka Zidlicky zu schlagen, trotz eigener Bestleistung von 4,35 Metern musste sie sich mit Platz zwei begnügen. Charlotte Hesse hatte auch im 100-Meter-Lauf nach 14,11 Sekunden knapp die Nase vorn, dafür triumphierte Franka Zidlicky im Hochsprung mit 1,35 Metern. Diese Leistungen waren Ausdruck einer Teamkonkurrenz, wie sie sich Trainer Gerold Christen wünscht: „Sich nicht bekämpfen, sondern gegenseitig motivieren – das ist unser Leitgedanke und den haben Franka und Charlotte fantastisch umgesetzt.“ Im Sog dieser Beiden flog Bente Hoffmann im Weitsprung der W 15-Konkurrenz auf gute 4,42 Metern und Platz drei.

Das Leichtathletik-Team der SG Marßel siegte beim Traditionsmeeting im Cuxhavener Land sieben Mal.

Von den Erfolgen der weiblichen Athleten anstecken ließen sich auch David Borisow und Jan Kleinekathöfer. Letzterer floppte im Hochsprung der Männer über 1,66 Metern. Das bedeutete ebenso Platz eins wie David Borisows übersprungene 1,45 Metern im Wettbewerb der U 18. David Borisow siegte zudem im Kugelstoßen mit 10,46 Metern und komplettierte so das herausragende Gesamtergebnis der SG Marßel.

Souverän trotz widriger Logistik

Trotz eigentlich gar nicht optimal auf sie zugeschnittener Bedingungen freute sich SGM-Leichtathletin Rebecca Christen auch über einen gelungenen ersten Fünfkampf in diesem Jahr. Als einzige gemeldete Athletin stand die Fünfkampf-Landesvizemeisterin von 2017 beim Mehrkampfmeeting in Edemissen schon von vornherein als Siegerin fest. Die große Herausforderung war an diesem Tag die veränderte Wettkampflogistik. Denn als Einzelstarterin konnte Rebecca Christen ihre Wettkämpfe nicht in der üblichen Fünfkampf-Systematik absolvieren, sondern musste sich bei der Absolvierung ihrer Disziplinen den anderen Mehrkampfwettbewerben anpassen.

„Rebecca wurde größtenteils in die Wettkämpfe der männlichen Zehnkämpfer integriert“, erklärte Trainer Gerold Christen – und das stellte eine nicht gerade einfache Aufgabe dar: „Die Startzeiten zwischen den jeweiligen Disziplinen waren für Rebecca dadurch so wechselhaft wie die Winde.“ Wann mit dem Aufwärmprogramm beginnen? Wie die Motivation auch in langen Pausen hochhalten? Das waren die sportlichen Fragen, auf die Rebecca allerdings durchaus die richtigen Antworten fand. Mit 2891 Punkten blieb sie am Ende zwar doch etliche Punkte von ihrer Bestleistung entfernt, die Einzelergebnisse stimmten Trainer Gerold aber sehr optimistisch: „13,58 Sekunden über 100 Meter, 4,90 Meter im Weitsprung, 8,54 Meter mit der Kugel – das sind gute Resultate zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison.“ Fast schon optimal waren dann 1,48 Meter im Hochsprung und das 800-Meter-Finish in 2:33,07 Minuten. „Zwei Stadionrunden allein gegen die Uhr in dieser Zeit – Rebecca ist auf dem richtigen Weg“, bilanzierte der stolze Trainer.