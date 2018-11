Der Leiter des Skatklubs, Günther Spitze, überreichte ihm das glänzende Siegeszeichen, das von Marktkauf gestiftet wurde.

Einmal monatlich trifft sich der Skatklub im Mehrgenerationenhaus in der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck. Unter den gut 20 Mitgliedern sind hauptsächlich Männer, aber auch einige Frauen erfreuen sich an dem Spiel. Wer ebenfalls dabei sein möchte, erhält weitere Informationen bei Günther Spitze unter der Telefonnummer 0 47 91 / 931 74 50.